La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera ha visto un nuovo scontro tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che si sono lasciati e hanno deciso di prendere due strade diverse nonostante si siano detti di essere ancora innamorati l’una dell’altro. La ragazza ha deciso di volersi bene e di pensare un po’ a se stessa e ieri si è tolta dei sassolini dalle scarpe per lanciarli contro il suo ex.

Dopo la puntata la ballerina ha deciso di confidarsi con Chiara e Zeudi arrivando a un’amara conclusione che le ha fatto dire quanto segue: “Il mio unico errore è stato quello di aver amato qualcuno”. L’ha poi accusato di essere stato falso, di voler solo apparire bello agli occhi degli altri, e di essere un narcisista.

Ci sono dei giocatori in grado di creare la coppia perché funziona all’interno di un gioco come quello del Grande Fratello salvo poi abbandonarla quando non funziona più. Stefania Orlando ieri ha voluto pungere Shaila Gatta chiedendole come mai abbia abbandonato la coppia quando ha visto che non funzionava più come un tempo. Secondo Chiara Cainelli, che è comunque vicina a Lorenzo, quest’ultimo sarebbe invidioso di Shaila perché non è sola, anzi, ha due amiche su cui poter contare e con cui potersi confidare.

Chiara ha aggiunto di ammirare il ragazzo per essere fedele alle proprie idee, ma questo non significa non poter cambiare idea. Invece per la ballerina la parola ‘strategia’ è molto importante in questa storia, infatti secondo lei Lorenzo Spolverato avrebbe tratto vantaggio dal triangolo (“Sta usando anche me”). Insomma, sembra che il rapporto tra i due sia ormai irrecuperabile e che una volta usciti dalla casa non incroceranno più i loro cammini, così come gran parte del pubblico smetterà di seguirne le vicende.

