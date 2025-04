Non è stata di certo una delle relazioni sentimentali più edificanti apparse in tv, quella che ha visto protagonisti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Hanno litigato animosamente nella casa del Grande Fratello, presi e lasciati diverse volte, e una volta fuori le reazioni sono state nettamente diverse: da una parte lui fa i video sui social insieme ai suoi amici, sorridente, mentre lei ha confessato di aver perso peso e di non star per niente bene.

In un’intervista rilasciata al magazine Chi l’ex velina di Striscia ha confessato a proposito del suo ex fidanzato: “Mi portava all’esasperazione. Mi metteva sempre in discussione. Ancora oggi mi sento umiliata e criticata”. Al momento si sente delusa e arrabbiata per tutto quello che è successo.

“È stato un amore tossico” ha ammesso a Chi Shaila Gatta, continuando col definire Lorenzo Spolverato una persona “insicura” e “vittima di se stesso”. Ha poi continuato col dire che fino a quando non curerà questa parte allora finirà per non amare nessuno. Ma una volta fuori dalla casa hanno avuto modo di sentirsi? Lei ha detto di no, e che questo non fa altro che confermare il suo amore narcisistico.

E pensare che Shaila era entrata nella casa del Grande Fratello come donna libera, aperta a qualsivoglia amore, e finendo nelle braccia di Lorenzo (rotto il silenzio su di lei) è tornata a seguire dei vecchi schemi. Poteva scegliere un ragazzo più serio e buono come Javier Martinez, e invece nulla. Il pallavolista, dopo mesi di dubbi e titubanze generali, si dichiarato a Helena Prestes e ora il loro amore sta andando a gonfie vele. Intanto sui social augurano all’ex velina di Striscia di riprendersi presto e di dimenticare totalmente il modello, così che possa ripartire con la sua vita e trovare una persona che la sappia apprezzare appieno.

