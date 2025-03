Shaila Gatta contro Stefania Orlando: canzone-dissing al Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello la tensione si taglia con il coltello e ormai il gruppo, da diverso tempo, è spaccato in due. Shaila Gatta trova in Lorenzo Spolverato, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma i suoi validi “alleati”, contro l’altra fazione composta principalmente da Helena Prestes, Javier Martinez e Stefania Orlando. E proprio l’ex Velina di Striscia la Notizia nelle ultime ore ha lanciato un nuovo “attacco” al gruppo contrapposto, in particolare a Stefania, contro cui ha scritto una canzone-dissing.

Sulla scia di quanto già avvenne con Helena Prestes, verso cui scrisse una canzone in rime rappate, la modella questa volta ha messo nel mirino la showgirl. Fra le righe del testo Stefania viene accusata di non portare rispetto, di godere dei problemi altrui pur di ottenere i suoi spazi e le viene rinfacciato che, senza la storia d’amore degli “Shailenzo” di cui parlare, rimarrebbe inosservata. Shaila, come mostra un video diventato virale sui social, ha provato il testo della canzone assieme a Chiara e Zeudi, rappandolo e ricevendo il supporto delle amiche.

Shaila Gatta, il testo della canzone scritta al Grande Fratello

“Tu fai ancora il personaggio, pretendi tu rispetto e poi ti giri quando parlo, ma dimmi un po’, Stefania, che vuoi da noi?“, canta Shaila Gatta al Grande Fratello, leggendo il testo della canzone scritto su un foglio e supportata da Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. L’attacco a Stefania Orlando è frontale e non le vengono risparmiate critiche, come si legge nelle seguenti strofe: “Per ottenere spazi dei problemi altrui tu godi, perché guardarti dentro ti aprirebbe troppi vuoti, ti prendi solo in giro quando pensi di essere abile, perché tu con noi stai provando a vincere facile“.

La canzone si conclude con un nuovo attacco alla coinquilina: “Ma noi siamo pure onorati, perché senza la nostra storia passereste inosservati, irremovibile questa coppia, vuoi una medaglia? Meglio di noi dovresti sapere che l’amore è un campo di battaglia”.