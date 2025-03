Shaila Gatta ha avuto un crollo emotivo nelle ultime ore al Grande Fratello. Di certo per lei non deve essere un periodo semplice data la recente rottura con Lorenzo Spolverato. Oltretutto, la finale si avvicina e la pressione si fa sentire: sarà lei a vincere il reality di Canale 5? Ad ogni modo, quello che è successo nelle ultime ore ha scosso i fan, che hanno visto Shaila Gatta piangere come una fontana in confessionale. La ballerina ha riflettuto a lungo sulla sua posizione nel Grande Fratello e non è riuscita a trattenersi.

La paura di Shaila Gatta è quella di non riuscire e non essere riuscita a dimostrare abbastanza di sè stessa nella casa più spiata d’Italia, per via del fatto di essere stata oscurata da Lorenzo Spolverato. “Me ne sono resa conto e non me lo sono mai detta”, ha spiegato confidandosi con l’amica Chiara Cainelli. In questi ultimi giorni si è chiesta continuamente se la sua identità sia uscita o se invece da fuori è conosciuta solo per essere stata la “fidanzata di Lorenzo Spolverato“, dati i loro lunghi trascorsi come coppia all’interno del programma di Canale 5.

“Mi sento una stupida in questo momento, non sono abituata a dire che me lo merito e dire che io sono Shaila e di non essere l’ombra di nessuno o la fidanzata di nessuno”, ha detto Shaila Gatta – Io sono soprattutto Shaila”. Queste le parole a Chiara Cainelli, alla quale ha confessato di essere meritevole di vincere il reality lei come altri del Grande Fratello. La ragazza si è poi rifugiata in confessionale e mettendosi le mani sulla faccia si è sentita di non aver dimostrato abbastanza in questi mesi nel reality condotto da Alfonso Signorini, con una voglia di riemergere che forse le darà la forza di uscire per quella che è davvero in questi ultimi giorni nella casa prima della finale.