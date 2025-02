Situazione difficile al Grande Fratello per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Tra i due il clima è sempre più teso, con Shaila rassegnata, amareggiata e anche un po’ disillusa sul possibile prosieguo con Lorenzo. In questo momento il loro rapporto sembra essersi incanalato in acque stagnanti e la concorrente gieffina comincia ad accusare il colpo. E la stanchezza. “Sono molto stressata, il mio umore è altalenante perché sto lavorando per due persone. Per quanto ci sia entusiasmo non è facile”, ha confessato Shaila Gatta in una conversazione coi suoi coinquilini nella casa del Grande Fratello.

Insomma, se da una parte c’è la volontà di restare uniti e andare avanti, dall’altra Shaila Gatta deve fare i conti con una persona in questo momento inerme e poco propositiva nei suoi confronti.

L’ex velina fatica a tollerare alcuni comportamenti di Lorenzo Spolverato, che in questo momento non le sta dedicando il tempo che lei vorrebbe. Il periodo è difficili per entrambi, anche se per motivi diversi, ma da fuori la sensazione è che Lorenzo non abbia molta voglia di cambiare rotta e fare un passo verso la ragazza. Ecco perché, sia sul web che in tv, Lorenzo è finito nel mirino di diversi osservatori.

Qualcuno fa notare come il suo atteggiamento sia cambiato radicalmente negli ultimi giorni e di come Shaila sia diventata una “vittima” del suo modus operandi. Come finirà non è dato saperlo, ma la concorrente sembra aver tratto un’amara conclusione riguardo il rapporto con Lorenzo. “Siamo troppo diversi ed io sono stanca. La vita è un’altra…”, ha detto in un momento di rabbia. Sarà davvero la fine?