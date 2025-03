Shaila Gatta devastata al Grande Fratello. Le ultime giornate di permanenza nella Casa stanno essendo davvero difficili per la ballerina, che sta vivendo un turbinio di emozioni. In particolare, sembra aver perso completamente fiducia nei confronti di Lorenzo Spolverato, arrivando alla conclusione che la loro relazione sia sempre stata solo un gioco per lui. Vedendolo vicino ad Helena Prestes e Javier Martinez, poi, l’ex velina è entrata ancora di più in crisi, scoppiando in un pianto disperato. Prima, si è rifugiata in cucina insieme a Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, confessando di sentire molto la mancanza del ragazzo.

Successivamente, mentre era in piscina con Chiara, si è lasciata andare alle lacrime, raccontando di esserne uscita distrutta da questo programma. La ballerina ha ammesso di essere stanchissima mentalmente, al punto da volere subito uscire dalla Porta Rossa ed andare via. Nonostante ciò, sta cercando di farsi forza e resitere altre due settimane, sebbene per lei sia sempre più difficile dover convivere con l’ex fidanzato. “Non può essere stata solo un’idea”, ha detto Shaila in lacrime parlando della relazione con Lorenzo.

Shaila Gatta in lacrime al Grande Fratello: la crisi dopo la fine della storia con Lorenzo Spolverato

L’esperienza al Grande Fratello non è stata affatto facile per Shaila Gatta. Nel corso di questi mesi, è stata quasi sempre al centro di discussioni e polemiche, ricevendo più attacchi che carezze in puntata. Nonostante si sia sempre mostrata molto forte, dopo aver perso anche Lorenzo Spolverato, la ballerina è crollata, arrivando a pensare di abbandonare il gioco. Le lacrime della 28enne hanno scatenato una polemica tra i suoi fan, che hanno accusato il programma di averla sempre messa in cattiva luce, portandola a perdere la gioia e l’entusiasmo dentro la Casa.

D’altro canto, invece, c’è chi sostiene che tutto ciò che è avvenuto sia stato solo una conseguenza delle sue azioni, non credendo alle sue lacrime. Nel frattempo, anche Lorenzo pare non stia vivendo un bel momento. Ieri, il modello è scoppiato a piangere parlando della fine della sua storia con Shaila, ammettendo di fare fatica ad accettare che non ci siano davvero più speranze per una riconciliazione. Gli ‘Shailenzo‘ riusciranno a chiarirsi prima della fine del GF? Chissà…