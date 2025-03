Il non essere stata eletta finalista durante l’ultima puntata del Grande Fratello ha scatenato in Shaila Gatta una forte crisi personale. In un lungo sfogo, la ballerina ha dichiarato di temere di aver fatto dei passi falsi durante il suo percorso, soprattutto a causa della relazione nata con Lorenzo Spolverato. “Mi faccio una domanda e mi chiedo: ma questo amore è stato per me più un premio o più un’arma a doppio taglio? – si è chiesta allora in un confessionale – Io non sono la fidanzata di Lorenzo, io sono Shaila! Perché mi dico: ma a me, che mi rimane? Forse ho giocato poco per me…”

In lacrime, Shaila ha sottolineato di aver dato tanto al Grande Fratello ma di aver anche subito tantissimo, motivo per il quale avrebbe meritato di più arrivata a questo punto del percorso. Il timore resta quello di essere stata, per il pubblico, solo ‘la fidanzata dì’ invece che Shaila Gatta in tutte le sue sfaccettature.

Shaila Gatta si sfoga con Lorenzo Spolverato dopo la mancata elezione a finalista del Grande Fratello

Un’impressione che ha espresso anche a Lorenzo Spolverato: “Io non mi sono sentita sempre tua complice, ma a volte dietro di te. – ha detto Shaila all’ex (?) fidanzato – Mi sono sentita spesso sovrastata dal tuo essere, dalla tua persona, dal tuo puntare i piedi e impuntare i tuoi bisogni, i tuoi momenti, la tua solitudine e questo è un grande pugno nello stomaco, una grande sofferenza rispetto a tutto quello che credo di essere.” Così ha aggiunto: “L’amore per me è una parte bellissima del mio percorso, ma io ho avuto paura a volte di sentirmi la fidanzata di Lorenzo Spolverato, quando sono in realtà Shaila Gatta”.