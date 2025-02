Il crollo di Shaila Gatta al Grande Fratello

Dopo cinque mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello, le continue critiche e gli attacchi ricevuti dai coinquilini hanno fatto crollare Shaila Gatta che, durante uno sfogo, si è lasciata andare alle lacrime facendo fatica a trattenerle. Tutto è nato quando il Grande Fratello ha chiesto ai concorrenti di trasferirsi per qualche ora in tugurio per poter sistemare un po’ la casa. Chiacchierando con Chiara Cainelli e Zeudi De Palma, Shaila ha ripercorso quanto accaduto nell’ultima puntata ammettendo la delusione e il dispiacere provato nel sentirsi attaccata da Mattia, uno degli ultimi arrivati.

Alfonso D’Apice e Federica Petagna si sono sentiti dopo il Grande Fratello?/ Lo ‘scoop’: “Hanno discusso…”

Quest’ultimo, insieme a Federico Chimirri, ha accusato Shaila di non essersi mai interessata alla sua vita, di non averlo mai accolto al punto da non sentirsi accettato dal gruppo di persone con cui la ballerina trascorre il suo tempo. In puntata, shaila si è difesa spiegando di aver dedicato tempo a Mattia e Federico ma di non aver visto in loro lo stesso interesse a conoscerla. Ad attaccarla, poi, è stata anche Helena che l’ha accusata di avvicinarsi alle persone non per creare rapporti veri ma per dinamiche inerenti al gioco.

Yulia Bruschi torna con ex fidanzato Simone Costa, segnalazione: "Dormono insieme"/ Come reagirà Giglio?

Lo sfogo di Shaila Gatta

Ripensando a tutto l’accaduto e a quella che, finora, è stata la sua vita fuori dalla casa del Grande Fratello, tra le lacrime, Shaila spiega a Chiara e Zeudi come il bene fatto non venga mai ricambiato ricevendo, invece, critiche e giudizi. “Non ho mai usato nessuno per arrivare ad un fine, anzi spesso sto da sola”, spiega la concorrente asciugandosi il viso. Vedendola in lacrime, poco dopo, arriva Lorenzo che la abbraccia, la bacia e prova a capire il motivo del suo malessere.

“Per quello che è successo ieri sera quando sono stata male, per le cose che mi ha detto Mattia ma non per lui, ma per la mia persona”, dice la ballerina mentre si lascia andare tra le braccia del fidanzato. Rimasta, poi, sola con Chiara e Zeudi, ripensa anche alla sua infanzia e alle sofferenze che ha affrontato quando veniva presa in giro. 2Ti meriti il meglio”, concludono Chiara e Zeudi abbracciandola.

Rosalinda Cannavò attacca Maria Teresa Ruta: "Basta parlare di me al GF"/ "La vita va avanti, anche meno!"