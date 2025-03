Shaila Gatta: il crollo e le lacrime per Lorenzo Spolverato

Dopo il durissimo scontro avuto in diretta nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta, per tutta la giornata di ieri, ha continuato a parlare dell’ex fidanzato con Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma descrivendo Lorenzo Spolverato “come un giocatore”. La ballerina si è lasciata andare ancora ad un amaro sfogo utilizzando parole durissime nei confronti del modello milanese con cui ha vissuto una storia d’amore durata quattro mesi durante i quali tra i due, nonostante le forti discussioni, c’è stato amore, passione e complicità.

Con la fine della storia d’amore, Shaila non solo ha chiuso la relazione, ma ha messo un punto anche alla possibilità di avere un rapporto civile con l’ex fidanzato. Almeno apparentemente perché ieri sera, al termine della cena, è crollata lasciandosi andare alle lacrime e ammettendo di sentire fortemente la mancanza dell’ex fidanzato e di quella che era Shaila quando stava con lui.

Le parole di Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato

Dopo aver mostrato di essere forte e serena della decisione presa, Shaila Gatta torna a far parlare il cuore lasciandosi andare alle lacrime. “Mi manca quella parte di me quando ero con lui, mi manca un abbraccio. Mi manca lui”, dice tra le lacrime. “Quando lo guardo rivedo i momenti belli con lui, ne abbiamo tantissimi e quindi mi chiedo come si può cambiare in questo modo da un giorno all’altro?”, dice ancora Shaila inconsapevole delle lacrime versate poco prima dallo stesso Lorenzo mentre parlava con Chiara Cainelli.

“Lui lì è stato così tanto carino, si è sforzato a farlo? Perchè il giorno dopo si è comportato nel modo opposto?” domanda la concorrente, sentendosi confusa. Successivamente, Shaila si è lasciata andare ad un nuovo pianto in piscina ammettendo di quanto sia difficile convivere con Lorenzo in questa situazione.