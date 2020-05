Shaila Gatta/ Da Ciao Darwin 7 a Striscia La Notizia: “Però sogno di condurre…”

Pubblicità

Prima di Striscia La Notizia, prima di diventare Velina e di tutta la notorietà che ne è conseguita, Shaila Gatta era nel corpo di ballo di Ciao Darwin 7. Mora, occhi da cerbiatta, grande talento e sensualità, Marco Garofalo l’ha fortemente voluta tra le sue prime ballerine. E prima ancora di Ciao Darwin, per Shaila c’è stato Amici. In un’intervista rilasciata a Lacittadisalerno.it. è stata proprio Shaila a raccontare: “Ho partecipato per la prima volta ad un provino nel 2015 e fui presa per la trasmissione “Amici”. È stata la mia prima rivincita. Poi è arrivato tutto il resto.” Il resto è stato proprio Ciao Darwin 7 e, poi, Striscia la Notizia. “È stata una scelta coraggiosa ma nella vita vince chi ha coraggio. – ha ammesso la giovane ballerina – Ho pensato alla mia vita, al mio futuro e ho capito che dovevo spostarmi altrove per realizzare il mio sogno: quello di ballare, di poter lavorare in tv.”

Shaila Gatta, dopo Ciao Darwin 7 e Striscia La notizia l’esordio come conduttrice?

Lavorare in tv è proprio il grande sogno di Shaila Gatta. La ballerina, oggi Velina, aspira a fare un ulteriore passo in avanti nella sua carriera. “Il mio sogno è fare la conduttrice, avere un programma tutto mio. – ha raccontato nel corso dell’intervista, per poi aggiungere – Penso ad un varietà con showgirl e un folto gruppo di ballo. Mi ispiro molto a Heather Parisi e a Lorella Cuccarini, loro sono davvero due grandi artiste. Mi piacerebbe condurre un varietà di quel tipo, riadattato in stile moderno, un varietà 2.0.” Chissà che questo sogno non diventi realtà.



