Che il clima non sia più molto sereno nella casa del Grande Fratello, questo è risaputo, ma le cose stanno peggiorando di giorno in giorno. Nemmeno il buongiorno speciale di Shaila Gatta viene più visto come qualcosa di incoraggiante, anzi, durante la mattinata di venerdì 21 marzo dopo che la ballerina ha accolto tutti con il suo saluto chiassoso, Mariavittoria, Jessica e Helena hanno storto il naso. Restano poco meno di dieci giorni alla finale del Grande Fratello e le dinamiche stupiscono ad ogni puntata.

Infatti, le alleanze si sono letteralmente frantumate, e il pubblico sta lavorando sodo al fine di far vincere i concorrenti preferiti. Intanto Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma si sono allontanate da Shaila Gatta, che ormai pare aver deciso di giocare completamente da sola riavvicinandosi a Lorenzo Spolverato dopo la rottura. Il problema è che al momento anche gli altri concorrenti stanno iniziando ad essere infastiditi dalla sua presenza. Cos’è successo? Tutto è partito da un buongiorno di troppo, dato che Shaila Gatta ogni mattina dall’inizio del programma saluta in modo esuberante gli altri inquilini ancora assonnati e la sua voce squillante sta diventando sempre meno sopportabile.

Shaila Gatta, il saluto all’universo non piace ai concorrenti del Grande Fratello: Mariavittoria non si trattiene

La mattinata di oggi al Grande Fratello ha avuto un sapore amaro, dato che dopo che Shaila Gatta è uscita in giardino a dare il suo “saluto all’universo“, i concorrenti non hanno gradito la sua presenza. Mariavittoria Minghetti, con la quale sembrava aver ristabilito un legame ha risposto scocciata: “No vabbè, ragazzi“. Invece, Helena Prestes è scappata subito in casa dopo averla vista uscire in giardino. La reazione di Jessica Morlacchi è stata invece la più pacata: è rimasta lì dov’era ma con un’aria molto seccata.

