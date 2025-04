Shaila Gatta torna ad attaccare Lorenzo Spolverato. Sono passati diversi giorni dalla finale del Grande Fratello, dove Shaila ha stupito tutti lasciando Lorenzo. Non solo, la ballerina gli ha rivolto anche accuse importanti, definendo la loro storia “tossica“. Da allora, in tanti si sono chiesti se i due avessero avuto modo di parlare in privato per chiudere la loro storia lontano dalle telecamere. Dal canto suo, Lorenzo è rimasto inizialmente in silenzio, per poi chiarire di non voler esporre pubblicamente il suo pensiero prima di avere un confronto faccia a faccia con l’ex fidanzata. Dopo una settimana lontana dai social, Shaila ha poi rilasciato un’intervista al settimanale Chi, dove ha messo le cose in chiaro.

La ballerina sembra essere ancora molto arrabbiata con Lorenzo, definendolo un insicuro e un narcisista. Al magazine Chi, ha spiegato di aver deciso di lasciare il modello in diretta per chiudere, una volta per tutte, quel rapporto proprio nel luogo in cui era iniziato: “La reazione che ho avuto durante la finale è dovuto al fatto che persone manipolatorie – che non sanno ascoltarti ma prendono informazioni per usarle a loro vantaggio – mi hanno spinta a dire ‘Dato che qui è nata finisce qui'”.

Successivamente, Shaila Gatta ha continuato a parlare della storia tossica vissuta con Lorenzo Spolverato, spiegando di essere ricaduta in vecchi schemi e di aver capito di non volere più un amore del genere. “Che uomo è Lorenzo? Una persona insicura, vittima anche lui di sé stesso. E finché non curerà questa sua parte, non amerà nessuno”, ha detto la ballerina senza mezzi termini. L’ex velina ha poi chiarito di non aver più sentito Spolverato dopo quanto accaduto nella finale del GF, sottolineando che anche lui non ha mai provato a ricontattarla. Un atteggiamento che, a suo dire, non ha fatto altro che confermarle che il suo era solo un “amore narcisistico“.

Ad ogni modo, questa relazione sembra averle permesso di finire il suo primo libro, in cui parlerà delle storie tossiche vissute nella sua vita. “Questo libro nasce tre anni fa. Quando sono uscita dal reality ho fatto le cinque del mattino per rielaborarlo e finirlo. E per capire che da sempre, dal primo amore, ripeto lo stesso errore”, ha spiegato l’ex velina. Non è chiaro quando uscirà questo manoscritto ma, nel caso dovesse parlare proprio di Lorenzo, sicuramente si scateneranno non poche polemiche.