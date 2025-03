Shaila Gatta contro Zeudi Di Palma al Grande Fratello. Negli ultimi mesi, Shaila e Zeudi sono diventate grandi amiche, formando un trio inseparabile con Chiara Cainelli. Dopo la lite tra Zeudi e Lorenzo, però, qualcosa sembra essere cambiato. Da un lato, Chiara sta cercando di mantenere un rapporto d’amicizia con tutti, mentre Shaila, pur essendo ancora arrabbiata con Lorenzo, continua a difenderlo. Ma cos’è successo esattamente? Ieri, martedì 18 marzo, l’ex Miss Italia si è rifiutata di giocare a biliardino con il modello, scatenando una polemica. Giglio e Chiara, infatti, l’hanno criticata, sostenendo che il suo sia stato un atteggiamento immaturo.

Dopo essere tornata dal confessionale, Shaila è venuta a sapere di quanto accaduto, schierandosi a sorpresa dalla parte dell’ex fidanzato. Sebbene lei non voglia passare del tempo con Lorenzo, allo stesso tempo non crede che lui debba essere escluso dagli altri. Secondo la ballerina, Zeudi avrebbe potuto fare finta di nulla per un quieto vivere, continuando comunque a mantenere la sua posizione nei confronti del modello. Inoltre, non le è piaciuto il modo in cui l’ex Miss Italia si è scagliata contro Giglio, interrompendo bruscamente la loro partita.

Shaila Gatta, dopo aver saputo dello scontro tra Lorenzo e Zeudi, si è infastidita per essere stata messa in mezzo, specificando di non aver bisogno di alleati e che la sua rabbia nei confronti dell’ex fidanzato non ha nulla a che fare con le dinamiche della Casa. “Non voglio essere coinvolta nelle loro discussioni e non voglio sentir dire che manipolo gli altri o che sono manipolata”, ha esclamato Shaila. Parlando con Chiara Cainelli, ha poi accusato Zeudi di essere attaccabrighe, chiedendosi come mai non abbia mai mostrato questo lato del suo carattere fino ad ora. In passato, infatti, ha sempre parlato tranquillamente con i suoi “rivali”, senza lasciarsi andare a reazioni così esagerate.

“Lei fa fatica ad accettare le critiche. Però in generale rispetto ad un gioco, proprio perché sono due settimane, fai la superiore. Non ti parli, ok, ma gioca e poi ti fai i cavoli tuoi”, ha spiegato la ballerina. Dopodiché, ha spiegato di voler parlare con Zeudi per parlare di questa cosa, non avendo avuto la possibilità di dirle ciò che pensa. A questo punto, chissà se tra le due ci sarà un chiarimento o se, invece, scoppierà una lite prima della fine del Grande Fratello.