Shaila Gatta attacca Amanda Lecciso al Grande Fratello: “Falsa amica!”

Tra le ‘nemiche’ di Shaila Gatta al Grande Fratello, negli ultimi giorni si è aggiunta anche Amanda Lecciso. Ad alimentare l’astio della ballerina nei suoi confronti è ancora una volta Lorenzo Spolverato, che ha con Amanda un rapporto di forte amicizia. Shaila, però, non ritiene così sincera la minore delle sorelle Lecciso, motivo per il quale ha avuto contro di lei un acceso sfogo, fatto di parole abbastanza dure.

Shaila Gatta choc al Grande Fratello: "Esselunga? Ci vanno i fessi"/ La spiazzante reazione del supermercato

“Io la vedo proprio finta, ha 40 anni e sta qui a parlare con tutti. – ha tuonato Shaila – Falsa, ma chi ti conosce! Non è una vera amica! Mi viene da pensare che fuori ha visto che era un personaggio interessante, intelligente, perché altrimenti portarlo in palmo sin dall’inizio? Lei Lorenzo lo vuole da solo, e se sta con me toglie del tempo a lei. Ha bisogno di lui sia emotivamente che per il gioco. È amica di tutti e amica di nessuno. A me lei non piace.”, ha continuato.

Grande Fratello, Shaila: "Senza Lorenzo ci avrebbero provato tutti"/ La risposta epica di Maxime Mbanda

Loredana Lecciso difende la sorella Amanda dopo gli attacchi di Shaila

Amanda Lecciso è spiazzata da questo attacco così duro di Shaila Gatta, tanto da dire: “A me sembra di guardare un film mai visto, non mi aspettavo tutto questo! Mi fa ridere…” Anche Lorenzo, su richiesta di Signorini, dice la sua sulle parole di Shaila: “Non c’è una simpatia tra di loro ma non penso che Shaila sia gelosa di Amanda.” A sorpresa, da casa c’è anche qualcun altro di noto che esprime il suo parere sulla questione ed è Loredana Lecciso, sorella di Amanda. In un post, la showgirl ha scritto: “Ditemi che sto sentendo male… Amanda continua a volare alto!”