Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono ormai ai ferri corti nella Casa del Grande Fratello. Non sembra ci sia possibilità di un ritorno di fiamma per i due, almeno non nell’immediato futuro, viste le parole forti e le pesanti accuse che sono volate nelle ultime ore. Subito dopo la diretta, che li ha visti protagonisti di un’accesa lite, Shaila e Lorenzo hanno continuato a scontrarsi. La ballerina, in particolare, si è poi sfogata in confessionale, dicendosi furiosa con l’ex.

Shaila Gatta smaschera Helena e Lorenzo: "Videochiamate tra di loro prima del Grande Fratello"/ Lo scoop

“Io dico quello che penso. Sono molto arrabbiata, perché una persona che mi ama non si comporta nel suo modo. – ha tuonato – E ti dico di più: il vero bonus che ha avuto Lorenzo in questo gioco sono io, Shaila Gatta!” Ciò che più ha fatto infuriare la ballerina è stato il fatto che Lorenzo abbia parlato di lei, in negativo, con i loro ‘nemici giurati’ del Grande Fratello: Helena e Javier. “Ha dato la pasta in bocca ai lupi e poi mi vuoi dire che non sei furbo e non c’è una strategia?”, ha continuato Shaila.

Shaila Gatta contro Lorenzo Spolverato: “Fatto un errore”/ Lo sfogo: “Mi sta usando”

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, volano pesanti accuse al Grande Fratello: “È il primo falso”

Lo sfogo di Shaila Gatta dopo la diretta del Grande Fratello non si è fermato qui. La ballerina ha accusato Lorenzo di essere “il primo falso che gioca con la sua donna, la donna che dici di amare e che ti ha amato.” Dal suo canto, Spolverato ha dichiarato di non riconoscere la Shaila di cui si è innamorato, aggiungendo: “Non mi pento di una singola cosa che ho fatto con te, peccato che alla fine del rapporto c’è sempre questa parte in cui il cuore parla poco, ha parlato di più il cervello.” Eppure, dalla parte di Shaila, si è schierata mezza casa, a partire da Zeudi Di Palma e Jessica Morlacchi.