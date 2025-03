“La versione più finta di Lorenzo Spolverato la sto vedendo in questi giorni”. Così Shaila Gatta parla del suo ex fidanzato Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Da quando si sono lasciati tra i due non corre buon sangue, soprattutto dopo la presa di coscienza della ballerina, che si è resa conto che negli ultimi mesi ha messo da parte la sua personalità frizzante per stare con il modello milanese, meccanismo che l’ha penalizzata non poco.

L’ex velina di Striscia la Notizia voleva essere parte del gruppo dei finalisti, ma per ora non è ancora arrivato il suo turno. Poche ore fa, si è confidata con l’amica Chiara Cainelli. Le due sono ormai inseparabili e parlano l’una con l’altra delle loro sofferenze, soprattutto in tema amoroso. “Lui può prendere in giro gli altri, ma, per sua fortuna o sfortuna, io l’ho conosciuto davvero“, ha detto Shaila Gatta con aria delusa e di chi in qualche modo vorrebbe vendicarsi per aver avuto i prosciutti sugli occhi. La ballerina ribadisce che l modello non è affatto un uomo maturo, ed è convinta che non cambierà mai.

Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato: “Lui è una persona mascherata”

Gli equilibri nella casa si stanno sgretolando giorno dopo giorno al Grande Fratello. Ormai pare finita anche la coppia Shailenzo, e non solo sotto l’aspetto sentimentale, ma anche riguardo alla stima e al rispetto reciproco. In particolare, quella delusa è proprio Shaila Gatta che confidandosi con Chiara Cainelli non ha esitato a dire quello che pensa davvero. “Un uomo maturo non si comporta così”, dice l’ex fidanzata di Lorenzo Spolverato, ormai convinta che il ragazzo non cambierà mai.

E pensare che fino a poco tempo fa Shaila Gatta e Lorenzo si “amavano alla follia”. Purtroppo per ora non sembra esserci margine per ricucire le ferite aperte. La ballerina e Chiara Cainelli si spostano a bordo piscina, e continuano a confrontarsi sulla personalità del modello. La fidanzata di Alfonso D’Apice le dice di essere molto orgogliosa di lei ma Shaila rincara la dose, ammettendo a sè stessa che non avrebbe mai pensato di arrivare a tanto: ““Mi rendo conto di essere arrivata a un punto in cui mi è scaduto. Siamo al limite della scadenza”. Insomma, dopo mesi all’interno del reality la velina sembra aver ricevuto una vera doccia fredda: riuscirà a recuperare il tempo perduto?

