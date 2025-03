Shaila Gatta critica il ‘voltafaccia’ di Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello: le accuse

Nuove rivalità stanno nascendo nella Casa del Grande Fratello. Il fatto che Mariavittoria Minghetti si sia schierata col gruppo di Helena Prestes e Stefania Orlando non va giù a Shaila Gatta, che dopo l’ultima diretta ha accusato la dottoressa di essere una giocatrice e non avere il coraggio di dire ciò che pensa. Durante una chiacchierata con Lorenzo Spolverato, la ballerina ha avuto per le parole durissime.

“Come si fa a cambiare così? Vedo proprio dei voltafaccia in base a quello che accade qui dentro. A Mariavittoria ho dato un’altra occasione ma non è una persona che mi vuole bene.” ha esordito. Poi ha proseguito: “In un momento come questo non ha speso una parola positiva per me, lei gioca a discapito di persone che le hanno voluto veramente bene. È una cosa meschina!”

Shaila chiude con Mariavittoria: “Va con la massa, non ha coraggio”

Nel particolare, Shaila Gatta recrimina a Mariavittoria di non aver speso una parola a suo favore quando si è trovata in mezzo a conversazioni sul suo conto dall’altra parte, a partire dalla famosa gita. “Lei, durante la discussione al golf, era presente, sapeva tutto, è andata di là, si è schierata dalla parte della massa, perché non ha coraggio! – ha tuonato la ballerina, aggiungendo – Neppure un po’ di gratitudine, niente! Non spende mai una parola per me, sta sempre in tutti gli inciuci… Io scelgo amici coraggiosi come me e purtroppo sono pochi. È una persona che si sposta in base alla massa“. Parole molto dure, che apriranno certamente un capitolo importante nel corso della prossima diretta del Grande Fratello.