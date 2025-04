Shaila Gatta e la fine della storia con Lorenzo Spolverato: dettagli

Emergono nuovi retroscena sulla rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Com’è noto, durante la finale del Grande Fratello, Shaila ha spiazzato tutti lasciando in diretta il modello milanese. La decisione della ballerina ha colpito particolarmente il pubblico dato che, solo una settimana prima, aveva lasciato la Casa esclamando il suo amore per lui e promettendo di aspettarlo fuori. Subito dopo essere tornata alla vita reale, però, alcuni atteggiamenti dell’ex velina hanno attirato l’attenzione, diffondendo immediatamente il gossip di una sua possibile crisi sentimentale nei confronti di Spolverato.

Dopo una settimana di silenzio, Shaila ha poi confermato i rumor nella finale del GF, entrando in Casa e mettendo fine alla relazione con Lorenzo, il quale chiaramente non si aspettava minimamente una cosa del genere. D’altronde, la 28enne non c’è andata affatto leggera, accusandolo di averla usata per andare avanti nel gioco e di averla maltrattata durante i sei mesi trascorsi insieme. Stando a quanto spiegato dall’ex gieffina, fuori dal GF ha avuto modo di rivedersi con una nuova consapevolezza e lucidità, che l’hanno portato a “rinsavire” e a decidere di allontanarsi da lui.

Le parole di Shaila Gatta, però, non hanno convinto affatto il pubblico, attirando una miriade di critiche. Avendo visti i due decantare un grande amore per sei mesi, gli spettatori non hanno compreso a pieno questo cambio di rotta improvviso della ballerina, accusandola di aver lasciato Spolverato solo per “ripulirsi l’immagine” ed affossarlo. Nell’ultima settimana, l’ex velina è stata sommersa da commenti negativi non solo dai suoi detrattori, ma persino da coloro che l’hanno supportata in questi mesi, i quali sostengono di essere stati presi in giro. Nel frattempo, Shaila è entrata in un silenzio social, utilizzando il suo profilo Instagram quasi esclusivamente per lavoro.

Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, l’ex gieffina non starebbe attraversando un buon periodo, arrivando anche a perdere molti chili. Ospite alla trasmissione radiofonica “Non succederà più”, Deianira ha raccontato di aver parlato con il manager di Shaila, il quale ha parlato di una “ghigliottina mediatica” nei suoi confronti, sottolineando il malessere della ballerina. “Noi come agenzia non siamo mai entrati nelle cose personali di Shaila, è stata una sua scelta. Non sta bene ed è dimagrita perché sta ricevendo degli attacchi gratuiti”, avrebbe spiegato il suo agente.

Come ha reagito, invece, Lorenzo Spolverato dopo la rottura? Per ora, il modello milanese ha scelto di non esprimersi a riguardo, usando i social solo per documentare la sua quotidianità e ringraziare i fan del supporto. Nonostante ciò, alcuni utenti hanno notato che il modello indosserebbe ancora il bracciale che condivideva insieme a Shaila, lasciando delle speranze ai fan. Stando a quanto raccontato da Deianira Marzano a “Non succederà più”, il silenzio di Lorenzo è dovuto ad un motivo preciso. La ballerina, infatti, lo avrebbe lasciato non solo per quanto raccontato in diretta, ma avrebbe preso questa decisione dopo aver scoperto di un presunto “passato colorito” di Spolverato, di cui non era a conoscenza.

Al Grande Fratello, si era già parlato di un presunto flirt di Spolverato con il “guru della moda” Saro Mattia Taranto, negato categoricamente dal 28enne. Ebbene, sembrerebbe che la Gatta abbia scoperto altri dettagli su questo aspetto della vita di Lorenzo. “Shaila ha saputo per cui a lui conviene stare zitto e lei è sicura di questa cosa che ha saputo. Non c’è niente di strano ad essere bisex, ma ci può stare che lei si rompe le scatole. Lo sta anche tutelando non dicendo questa cosa”, ha detto l’esperta di gossip.