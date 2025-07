Shaila Gatta sogna il ritorno ad Amici dopo l'esperienza al GF: “Vorrei tornare come ballerina professionista”. E sul fronte sentimentale...

Shaila Gatta è pronta a tornare in tv, dopo la sua recente avventura al Grande Fratello. L’ex concorrente gieffina non aspetta altro che la chiamata giusta, anche se un sogno nel cassetto lei lo avrebbe già. Shaila Gatta non ha mai fatto mistero di essere molto legata ad Amici, il reality di Maria De Filippi che le diede la possibilità di farsi conoscere qualche anno fa, quando iniziò la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Oggi Shaila Gatta tornerebbe di corsa nella sua amata scuola, ma ovviamente non come concorrente, bensì come professionista nel corpo di ballo.

Così attraverso i social, Shaila Gatta ha avanzato una sorta di auto-candidatura. “Mi piacerebbe un giorno tornare ad Amici… magari come ballerina professionista…”, ha detto l’ex concorrente. Il nome Shaila, parlando di possibili sbocchi professionali, era già stato accostato al cast di Tale e quale show, ma è stata la stessa ballerina a smentire.

Oltre a fare chiarezza sulla sua carriera e i possibili sviluppi alle porte, Shaila Gatta ha lanciato alcune frecciate anche a chi la vedrebbe sempre in procinto di abbracciare un nuovo fidanzato. Nell’ultimo mese avrebbe contato più di venti nomi a cui è stata accostata. “Avrei cambiato almeno sei fidanzati in una settimana ed in un mese fanno 24”, ha sottolineato seccata Shaila. Oggi per la Gatta non sembra esserci spazio per un nuovo fidanzato, eppure sui social e sul web non si parla d’altro.

L’ex gieffina ci ha fatto il callo, anche se vorrebbe che i social venissero utilizzati con più costrutto da alcune persone. “Se usati con criterio sono uno strumento utile…Ma come ogni cosa, se si esagera possono diventare dannosi…Non sono il luogo giusto per mostrare le proprie fragilità…”, ha commentato.