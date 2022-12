Shaila Gatta e Alessandro Zarino, coppia a Dubai/ “Il primo passo? Sono stata io a..”

Shaila Gatta e Alessandro Zarino sono una coppia ufficiale: l’intervista a Chi magazine

Lui ex tronista di Uomini e donne nel 2019 e lei, la velina mora per antonomasia di Striscia la notizia dal 2017 al 2022, oggi Alessandro Zarino e Shaila Gatta sono una coppia vip. Ebbene sì, é sbocciato ufficialmente l’amore tra i due volti TV di Canale 5, come si legge nel nuovo numero di Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini che in una serie di scatti esclusivi immortala i giovani innamorati mentre si godono una fuga d’amore a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Tra uno scatto e l’altro realizzati nelle dune del deserto, la mora 26enne e il moro 31enne, che in comune hanno un corpo scultoreo e la passione per il fitness oltre alla bellezza mediterranea, raccontano il loro amore. Per l’occasione a mezzo stampa l’ex allieva ballerina di Amici di Maria De Filippi ed ex velina, Shaila Gatta, ammette di essere stata lei a fare il primo passo con l’ex tronista di Uomini e donne, così come avrebbe fatto una qualsivoglia corteggiatrice alla corte di Maria De Filippi, nei tempi del trono di Zarino.

Shaila Gatta e Alessandro Zarino fidanzati/ L'annuncio con un bacio e un allenamento…

“È una storia Diesel la nostra”, fa sapere scherzando l’ex velina di Striscia la notizia, rispetto alla nuova lovestory che la vede protagonista con Alessandro Zarino, che poi le fa eco: “Diesel, ma potente come poche”. Il primo incontro tra i due si registrava diversi anni fa: «Ci siamo conosciuti qualche anno fa, pur abitando molto vicini, grazie ai social network. Così è arrivato prima un caffè, poi un altro, fino a diventare amici. Un’amicizia leale, autentica, anche se entrambi sapevamo che, sotto sotto, c’era dell’altro. Passano mesi, anni. Nel frattempo io conosco un’altra persona, lui invece approda a Uomini e donne. Ci ritroviamo solo sei, sette mesi fa”, spiega Shaila.

Shaila Gatta e Alessandro Zarino sono fidanzati?/ La loro verità: "Stesse radici..."

Il primo bacio tra Shaila Gatta e Alessandro Zarino si registrava nel corso dell’estate 2022, così come rivela l’ex velina, che non nasconde di aver fatto il primo passo con l’ex Uomini e donne: “Sono stata io a prendere l’iniziativa”, si legge tra le curiose pagine di gossip.

Shaila Gatta svela il primo gesto d’amore per Alessandro Zarino e…

E il retroscena del primo passo si direbbe spiazzante, per Alessandro Zarino: “Sì: un bacio bello, emozionante ma, allo stesso tempo, tanto spiazzante. Inutile girarci attorno: non me l’aspettavo”. Per la serie, chi lo dice che l’uomo debba fare il primo passo in amore? L’ex velina di Striscia la notizia é reduce da una lovestory finita: «Uscivo da un’altra relazione, avevo i miei limiti, ma volevo far capire ad Alessandro che ero finalmente pronta a rifidarmi di qualcuno. Lui ha avuto la forza e la pazienza di aspettare».

Shaila Gatta "intima" con l'ex Uomini e donne, Alessandro Zarino/ Una nuova coppia?

