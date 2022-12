Shaila Gatta e Alessandro Zarino fidanzati/ L’annuncio con un bacio e un allenamento…

Shaila Gatta e Alessandro Zarino: è nato l’amore

Shaila Gatta e Alessandro Zarino non si nascondo più. Tra l’ex velina di Striscia la Notizia e l’ex tronista di Uomini e Donne è nato ufficialmente l’amore. La conferma arriva direttamente da loro dopo mesi di gossip, rumors e indiscrezioni che lasciavano pensare ad un rapporto sentimentale tra i due. Nonostante le varie segnalazioni, tuttavia, i due, la scorsa estate, hanno smentito qualsiasi tipo di coinvolgimento sentimentale. “Poche parole per raccontare chi siamo e la nostra visione di vita. Stesse radici ma diversi background che si stanno intrecciando per dare vita a progetti comuni: prendersi cura del proprio corpo e imparare ad amarlo!”, avevano comunicato i due lasciando intendere di avere un semplice rapporto professionale.

Oggi, però, non è più così. Tra Zarino e Shaila che condividono la passione per lo sport, è nato l’amore. A distanza di mesi, dunque, dai primi gossip, i due confermano tutto sui social.

Shaila Gatta e Alessandro Zarino annunciano il fidanzamento

Tra un progetto e un allenamento, tra Shaila Gatta e Alessandro Zarino è nato l’amore. I due, per annunciarlo, hanno pubblicato, insieme, su Instagram, un video in cui mostrano ai followers un allenamento di coppia. Allenamento che si conclude con un bacio e un abbraccio stretto. “Noi”, si legge semplicemente nella didascalia del video che ha scatenato immediatamente i loro followers.

Shaila, dunque, dopo la fine della storia con Leonardo Blanchard ha ritrovato l’amore proprio con Zarino che, invece, dopo averla conosciuta a Uomini e Donne, ha avuto una storia con Veronica Burchielli.

