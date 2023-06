Shaila Gatta e Alessandro Zarino si sono lasciati?/ Sparite tutte le foto di coppia dai social e non solo

È finita tra Shaila Gatta e Alessandro Zarino? Gli indizi social

Shaila Gatta e Alessandro Zarino si sono lasciati? È questa la domanda che alcuni utenti del web si stanno ponendo in queste ore di fronte ad alcuni indizi social che confermerebbero la fine della storia d’amore tra l’ex velina di Striscia La Notizia e l’ex tronista di Uomini e Donne.

Dai rispettivi profili Instagram sono scomparse tutte le foto e i video che li vedevano insieme. Un dettaglio notato nelle ultime ore anche grazie ad una segnalazione dell’esperta di gossip Deianira Marzano. D’altronde Shaila e Alessandro, sempre molto attivi sui social, non si mostrano insieme ormai da tempo. Non è chiaro cosa sia accaduto, né quindi quali motivazioni abbiano portato la coppia a dirsi addio. Nessuno dei due al momento ha rotto il silenzio sulla vicenda.

Shaila Gatta e Alessandro Zarino, com’era iniziata la loro storia d’amore

Era stata proprio Shaila Gatta, dopo i rumor di una storia con Alessandro Zarino, a confermare la loro relazione. L’ex velina aveva reso tutto ufficiale nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi nel 2022.

In quell’occasione aveva dichiarato: “Avevamo un’amicizia leale, autentica anche se entrambi sapevamo che, sotto sotto, c’era dell’altro. Il primo bacio? Arrivato quest’estate, dopo diversi incontri di lavoro. Il primo, in verità, è stato meno romantico. Scriva pure volante. Eravamo proprio sotto casa mia. Il secondo, invece, è stato in Salento, in Puglia”. A distanza di un anno da questa intervista, tanti si chiedono cosa sia accaduto tra lei e Zarino.

