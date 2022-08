Shaila Gatta e Alessandro Zarino sono fidanzati?/ La loro verità: “Stesse radici…”

Shaila Gatta e Alessandro Zarino vicini dopo il ritorno allo statu di single: una nuova coppia vip?

Possono dirsi tra i giovani volti di Canale 5 più seguiti dai telespettatori attivi sui social e, non a caso, dopo le loro apparizioni tv vantano un importante seguito online, ma in questi giorni si fanno sempre più incessanti le voci che li vedrebbero nascondere al loro pubblico un presunto flirt in corso tra loro, si tratta di Alessandro Zarino e Shaila Gatta. Che i due giovani volti tv siano realmente una coppia? Lei è nota ai telespettatori per aver preso parte ad Amici di Maria De Filippi, per poi diventare velina mora a Striscia la notizia e apparire a Paperissima Sprint come co-conduttrice, lui è stato corteggiatore e tronista a Uomini e donne e per i beninformati del gossip del momento i loro recenti avvistamenti di coppia sarebbero la prova provata del loro sospetto amore in corso. I due sono stati avvistati insieme in un locale, di recente, come segnalato da un utente alla blogger Deianira Marzano, per poi mostrarsi molto complici in un video postato via Instagram da Shaila, che li immortala mentre tengono insieme una sessione di esercizi per gli addominali.

Un post che a detta dei più tra gli utenti sui social sarebbe la prova provata di un amore sbocciato tra l’ex Amici e l’ex Uomini e donne, i quali sono reduci dalle rotture con gli ormai ex Leonardo Blanchard e Veronica Burchielli. “Da Zarino a Blanchard è un attimo”, si legge tra i commenti al vetriolo che gli utenti hanno rilasciato sotto il video sospetto, che taccia non velatamente la Gatta di aver dimenticato presto il suo ex calciatore per l’ex tronista. E a fronte del peso dei giudizi e il chiacchiericcio del web, intanto, i diretti interessati hanno voluto riportare la loro verità dei fatti in un intervento social congiunto.

La verità di Shaila Gatta e Alessandro Zarino è social

“Poche parole per raccontare chi siamo e la nostra visione di vita -fanno sapere i due giovani influencer napoletani-. Stesse radici ma diversi background che si stanno intrecciando per dare vita a progetti comuni: prendersi cura del proprio corpo e imparare ad amarlo!”. Insomma, sfruttando il seguito social che vantano in rete Shaila e Alessandro starebbero mettendo in piedi dei progetti volti a sensibilizzare gli utenti sull’importanza dell’attività fisica, la consapevolezza e l’accettazione del proprio corpo: “Questa volta vogliamo farlo insieme a voi, unendo le nostre community. Vogliamo comunicare al meglio ciò che i nostri studi e le nostre esperienze ci hanno insegnato negli anni. Vogliamo crescere, confrontarci e continuare a mettere a disposizione ciò che sappiamo per voi, motivandovi e facendovi entrare nelle nostre realtà”. Ma quando saranno pronti a svelarci i loro progetti in cantiere? A quanto pare molto presto i due faranno luce sui loro lavori, così come fanno sapere i due giovani influencer a conclusione del loro video: “Cosa stiamo creando?

Tante cose… per voi, per dimostrarvi come impegno e costanza siano fondamentali per raggiungere qualsiasi obiettivo. Non manca molto.

Noi ci stiamo preparando, e voi ?! “.

