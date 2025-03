Grande Fratello, Shaila Gatta e Chiara Cainelli contro Mariavittoria Minghetti: “Non è mai stata amica”

Anche questa edizione del Grande Fratello sta per concludersi e le tensioni di tutti i concorrenti crescono alle stelle. Durante la puntata andata in onda ieri sera, infatti, al momento delle nomination c’è stato uno scontro tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Quest’ultima ha nominato la prima con la motivazione di voler ‘vendicare’ la nomination e l’eliminazione di Mattia. Tuttavia Chiara dopo aver ammesso di non crederle ha ribattuto che per lei il vero motivo della nomination è la sua gelosia nei confronti di Tommaso Franchi. A questo punto gli animi si sono surriscaldati e ci sono state delle tensioni sia in puntata che dopo.

Dopo la diretta del Grande Fratello, infatti, Shaila Gatta e Chiara Cainelli hanno avuto un lungo confronto sostenendo che Mariavittoria Minghetti non si è mai comportata da amica con loro. Shaila e Chiara si sono mostrate molto deluse dal comportamento di Mariavittoria. Chiara ha confidato alla ballerina che dopo la nomination ha cercato un confronto con la dottoressa ma lei ha rifiutato il confronto e che quando, successivamente, era ben disposta a parlare è stata lei a tirarsi indietro. “Ma lei quando è amica con me, se in tutti i gruppi in cui vedo che parlano di me non spende una parola buona?” ha chiesto sarcastica Chiara a Shaila.

Shaila Gatta delusa da Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello: “Non è mai dalla mia parte”

Non solo Chiara Cainelli, anche Shaila Gatta ha ammesso di essere delusa dal comportamento e dall’atteggiamento di Mariavittoria Minghetti: “Non è mai dalla mia parte” e poi ripensando alla gita e alla discussione con Helena ha accusato Mariavittoria di non averla difesa quando Alfonso ha chiesto chi fosse dalla sua parte: “Lei quel giorno era seduta a quel tavolo ed è rimasta in silenzio.” Insomma, per Shaila è ormai chiaro che la loro non è mai stata un’amicizia sincera: “Non è mai dalla mia parte, che amicizia è? Solo per giocare a carte?” e Chiara si è mostrata pienamente d’accordo con lei. Le tre riusciranno ad avere un confronto e superare le tensioni.