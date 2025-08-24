Shaila Gatta potrebbe essere la nuova tronista di Uomini e Donne: l'ex gieffina sarebbe stata avvistata con la troupe del programma

Solo ieri, si diffondeva la notizia della partecipazione di Flavio Ubirti, tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island 2025, a Uomini e Donne in qualità di nuovo tronista. A poche ore da questa notizia bomba ne arriva una seconda, secondo la quale l’altra nuova tronista è una concorrente dell’ultimo Grande Fratello: Shaila Gatta. La ballerina, che ha trovato la notorietà proprio grazie ad un programma di Maria De Filippi – Amici – potrebbe dunque ritrovare la conduttrice, stavolta in una nuova veste.

Lo scoop arriva da una segnalazione che sta facendo il giro del web e che molti stanno infatti riportando. Secondo quanto testimoniato da una utente, Shaila si trovava ieri in Toscana e stava girando un filmato proprio con la troupe di Uomini e Donne nell’esterno di un hotel.

Shaila Gatta è la nuova tronista di Uomini e Donne? Com’è stata avvistata l’ex gieffina

Ecco quanto si legge nella segnalazione (che trovate nell’articolo): “Shaila Gatta é venuta ieri in Toscana (la mia amica lavora in un hotel) oggi è arrivata la troupe di uomini e donne e ora stanno registrando nel verde dell’hotel un video presentazione”, scrive l’utente, che inoltre fa sapere “con lei c’era credo una sua amica e anche una signora più grande.”.

ODDIO???????? tina le andrà contro qua sopra sarà peggio del gf le room di angelica non sono pronta ma non vedo l’ora?!?!?! non so se ha senso pic.twitter.com/nH4rkGA0JS — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) August 23, 2025

La notizia, dall’utente, è data per certa: Shaila Gatta è la nuova tronista di Uomini e Donne. Si tratta tuttavia di un’indiscrezione che non ha conferme in foto o fatti evidenti, il che ci porta a chiedere di prenderla con le pinze. Certo è che, prima che si diffondesse questa segnalazione, un altro esperto di gossip, Amedeo Venza, aveva segnalato che un’ex gieffina potrebbe essere la nuova tronista di Uomini e Donne. Solo una coincidenza?

