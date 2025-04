Shaila Gatta e la verità su Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta è pronta a sorprendere i suoi fan con un nuovo progetto, l’ex velina di Striscia la notizia, reduce dall’esperienza al Grande Fratello ha raccontato sui social che molto presto lancerà il suo libro. Un progetto nel quale saranno inclusi diversi pezzi di vita per la modella, che è pronta a raccontare anche la sua verità sulla fine del rapporto con Lorenzo Spolverato. Una situazione che ha lasciato tanti dubbi aperti sulla questione

“Mi sembrava giusto farmi vedere dopo tanto tempo così per come sono, senza sovrastrutture, senza impormi per forza di essere forte, quando in realtà la vera forza è anche mostrare la nostra vulnerabilità. Vi bacio tutti, cucciolini, vi amo” le parole di Shaila Gatta che dunque molto presto si lascerà andare ad altre dichiarazioni.

Shaila Gatta su Lorenzo Spolverato: “Silenzi insopportabili”

L’ex velina di Striscia la notizia è tornata a parlare di Lorenzo Spolverato dopo la fine della loro relazione nella casa del Grande Fratello. Intervenuta sui social, Shaila Gatta ha parlato della relazione con

“Per quanto mi riguarda quei suoi silenzi punitivi erano insopportabili. Lui mi portava all’esasperazione. Lorenzo ha una personalità… Io mi sentivo sempre messa in discussione, sempre con i sensi di colpa, sempre sbagliata” le parole della modella tornata a puntare il dito contro l’ormai ex fidanzato nella casa più spiata d’Italia. Intanto anche il modello ha confidato che presto racconterà la sua verità sull’ex fidanzata, chiarendo una volta per tutte come sono andate le cose.

