Shaila Gatta e Leonardo Blanchard perché si sono lasciati? L’ex velina rompe il silenzio sull’addio

Sta per iniziare la nuova edizione del Grande Fratello e tra i concorrenti c’è anche l’ex Velina di Striscia la notizia Shaila Gatta, anche nota per essere stata un allieva di Amici in una passata edizione. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, il più recente ex fidanzato di Shaila Gatta e il calciatore Leonardo Blanchard. I due sono stati insieme per quasi tre anni e la loro storia d’amore è stata al centro del gossip per diversi anni. Improvvisamente, però, i due si sono lasciati nel 2022.

Lino Giuliano squalificato, Alfonso Signorini:"Parole omofobe”/ “Non entra al Grande Fratello 2024!”

Shaila Gatta e Leonardo Blanchard perché si sono lasciati? A svelare i motivi della fine della loro relazione è stata proprio l’ex velina in un’intervista concessa il quel periodo a TvMia: “Come tutti i percorsi che intraprendiamo nella vita, le cose possono cambiare, come anche le nostre esigenze. Anche per noi in questo caso, è stato così. L’importante è avere sempre affetto e stima reciproci.” Da allora la 25enne è rimasta sempre lontana dal gossip ed ad oggi risulta single.

Francesca Arena, chi è l'ex compagna di Luca Calvani e figlia Bianca/ Carriera e storia d'amore con l'attore

Grande Fratello 2024, Shaila Gatta e la fine della relazione con Leonardo Blanchard: “Nessun rancore, anni bellissimi”

Dopo aver spiegato Shaila Gatta e Leonardo Blanchard perché si sono lasciati durante l’intervista l’ex velina ha speso parole al miele per il suo ex ragazzo. Ha infatti confessato: “Sono stati anni bellissimi, ho solo bei ricordi, nessun rancore, veramente tante risate.” Insomma tra i due è finito l’amore ma non la stima ed il rispetto reciproci. Del resto la ballerina in molte interviste ha sempre rivelato di avere grandi progetti con l’ex calciatore, di allargare la famiglia con un figlio e soprattutto che l’unico vero problema era la distanza. Vita privata a parte adesso Shaila Gatta è pronta per entrare nella Casa più spiata d’Italia.