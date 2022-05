Shaila Gatta e Leonardo Blanchard si sono lasciati/ “Possono cambiare le nostre esigenze…”

Shaila Gatta dice addio all’ultimo fidanzato: la rivelazione social

Dopo aver detto addio ai banconi di Striscia la notizia, Shaila Gatta torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? L’ex allieva ballerina di Amici ed ex velina di Striscia, riattivatasi tra le Instagram stories, ha in questi giorni dato annuncio della rottura avuta con l’ultimo fidanzato ed ex calciatore Leonardo Blanchard, che in passato ha militato anche nel Frosinone. Fino a poco tempo fa tra i due sembrava essere nato un amore idilliaco, finché i due non sono più apparsi insieme né dinanzi all’obiettivo fotografico dei fan e beninformati del gossip né via social, tanto da dare vita ai sospetti generali che tra i due giovani vi fosse in corso una crisi d’amore.

E a confermare il gossip sulla rottura con Leonardo è stata proprio Shaila, incalzata dai fan sulla sua vita privata e la carriera artistica tra le Instagram stories. Nel rispondere alle curiosità dei follower, in particolare l’ex Amici ha fatto sapere di avere bei ricordi dei mesi vissuti al fianco di Leonardo Blanchard e che tra i due non sarebbero rimasti dei “rancori”, nonostante la rottura che ora li vede protagonisti. Rifacendosi ai motivi legati all’addio all’ex calciatore, ha quindi parlato di un percorso di vita ciclico, che ha avuto un inizio e una fine.

I motivi legati all’addio di Shaila Gatta al fidanzato

A questo punto, poi, le storie rivelatrici di Shaila Gatta proseguono con l’ex Amici che ammette: “Le cose possono cambiare e possono cambiare anche le nostre esigenze”.

E una domanda sorge ora spontanea: che tra i due ormai ex l’amore possa essere giunto al capolinea per divergenze inconciliabili relative al carattere, allo stile di vita o alla visione sulla vita in generale? Per Shaila, ora, ” si va avanti”, anche perché dove essersi regalata un nuovo seno sottoponendosi ad un delicato intervento chirurgico, l’ex Amici ha ora dato annuncio di un progetto che la coinvolge da testimonial di un prodotto che porta la sua firma. Si tratta della linea di cosmetici Nuda beauty.

