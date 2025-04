Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono detti addio durante la finale del Grande Fratello, il loro è stato un confronto inaspettato che ha spiazzato praticamente tutti. Per cinque mesi non hanno fatto altro che parlare dei loro forti sentimenti ed entrambi non vedevano l’ora di godersi la loro relazione fuori dalla casa più spiata d’Italia, però dopo la sua eliminazione l’ex gieffina è tornata lucida e ha capito che il loro è sempre stato un amore tossico.

L’incredibile cambiamento di Shaila Gatta non ha convinto moltissimi fan, era davvero fredda e distaccata quando è tornata nella casa per mettere fine alla sua storia d’amore con Lorenzo Spolverato. Sono in molti a pensare che fuori dal Grande Fratello sia stata influenzata, lei però ha più volte negato dicendo di aver deciso da sola. Nelle scorse ore anche il padre dell’ex velina di Striscia la notizia, Cosimo Gatta, ha detto la sua in merito alla rottura tra la ballerina e l’ex gieffino. In una diretta su TikTok ci ha tenuto a precisare che nessuno l’ha spinta a fare qualcosa, nemmeno il programma.

Il padre di Shaila Gatta commenta la rottura dell’ex gieffina con Lorenzo Spolverato, nessuno l’ha influenzata?

Cosimo Gatta ha fatto sapere che la figlia per tutta la settimana è stata a casa con loro e dopo aver riflettuto ha deciso di lasciare Lorenzo Spolverato. Ha poi aggiunto: “Ha deciso tutto lei, nessuno l’ha plagiata o convinta. Questa è stata una sua scelta di dirlo in puntata”. L’uomo ha ribadito che il Grande Fratello ha assecondato la richiesta della figlia ma è stata sua l’idea di andare nella casa e comunicare la rottura all’ex gieffino.

Il padre di Shaila Gatta ha anche detto: “Non metto in dubbio che fossero innamorati, lei e Lorenzo, ma Shaila ha deciso così. Magari lo contatterà per spiegarsi meglio”. Le parole di Cosimo Gatta non sono servite a far cambiare idea ai fan, in molti sono ancora convinti che dietro la decisione dell’ex gieffina ci sia altro.