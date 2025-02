Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato tuonano contro Iago Garcia

Tensione sempre altissima nella casa del Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato con Iago Garcia, la coppia di gieffini e fidanzati si è nuovamente scagliata contro l’attore spagnolo nel reality di Canale Cinque. In camera da letto, l’ex velina di Striscia la notizia e l’aspirante attore hanno attaccato l’ex volto della soap Il Segreto, condannando alcuni suoi atteggiamenti, questo lo sfogo di Shaila Gatta contro l’artista:

“Se tu ci tenessi mi avresti preso e mi avresti parlato, insegnandomi anche qualcosa, così ha ottenuto il suo momento di hype, adesso non me ne faccio niente delle sue scuse. Anche questa cosa su mia mamma, non ha fatto niente lei figurati se mi fa cambiare idea Iago con i suoi metodi impositori. Semplicemente lui non riconosce certe cose, io sono anche questo, quando Helena faceva la mia imitazione lui mi guardava e rideva, con me non ha spago. A volte bisognerebbe stare un po’ più attenti, io sono contenta di attrarre persone simili a me, sono anche contenta di non attirare altre persone, vuol dire che non passo inosservata ai loro occhi” lo sfogo di Shaila Gatta nella Casa.

Lorenzo Spolverato attacca Iago Garcia

Per il concorrente e attore il pensiero non è troppo distante da quello di Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, confrontandosi con la fidanzata, ha attaccato Iago Garcia nella casa del Grande Fratello

“Lui è entrato così, è riuscito così ed è rientrato così, è venuto qui per dare lezioni di vita, secondo lui la verità è solo la sua, magari ha un atteggiamento di chiusura qui, in entrambi i casi si mette poco in discussione. Iago è l’ultima persona che può portare il buon esempio qua dentro, per me il gioco è finito, lui non ha intenzione di conoscerci, non ha niente a cui attaccarsi” le parole di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello.

