Grande Fratello, Lorenzo Spolverato deluso da Shaila Gatta: “Cos’è la nostra relazione per te?”

Durante la puntata andata in onda ieri sera del GF Shaila si è lasciata andare a dalle dichiarazioni che hanno deluso Lorenzo . L’ex Velina di Striscia la notizia ha rivelato di essersi sentita sola in alcuni frangenti e di non aver apprezzato e compreso alcuni suoi atteggiamenti. E durante la notte c’è stato un lungo confronto tra la coppia con Lorenzo che non ha nascosto tutta la sua amarezza e delusione nei confronti di Shaila: “Voglio capire cos’è per te la nostra relazione oggi.”

Ascolti Tv 3 febbraio 2025: Grande Fratello disastro, Il Conte di Montecristo chiude col botto/ Ecco i dati

A questo punto Shaila a Lorenzo ha spiegato le sue ragioni, premettendo che in ogni relazione ci sono alti e bassi, che hanno dovuto affrontare un momento di difficoltà e pieno di problemi e poi ha concluso: “La mia solitudine era dovuta al fatto che, negli ultimi tempi, eri molto concentrato su dinamiche che ti ferivano nei tuoi valori.” Lorenzo da parte sua ha espresso tutto il suo rammarico perché le sue parole in puntata l’hanno fatto passare per stratega e giocatore. Insomma, Shaila e Lorenzo sono in crisi al Grande Fratello? I due hanno discusso a lungo e la ballerina ha cercato in tutti i modi di rassicurarlo.

Mariavittoria e Tommaso: "Insieme dopo il Grande Fratello? Sì, ci crediamo!"/ "La distanza? Ecco come faremo"

Crisi superata tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, lei: “Mi fai sentire amata”

Per chiarire tutti i suoi dubbi e tranquillizzarlo, Shaila Gatta ha confessato a Lorenzo Spolverato quello che lui rappresenta per lei: “Io penso che tu sia una persona che mi stimola tantissimo e, se ti ho scelto, l’ho fatto non solo perché proviamo dei sentimenti, ma perché credo che insieme possiamo costruire qualcosa di fantastico”. Aggiungendo poi: “Credo anche che tu mi sia sempre accanto, perché se sono migliorata e ho trovato il coraggio di dire certe cose, non è perché ti imito, ma perché la tua vicinanza mi aiuta a tirare fuori il meglio di me. Mi ascolti e, quando cado, tu ci sei sempre.” “Ti ho scelto perché sei una persona che mi fa sentire accolta, amata, importante” ha ammesso Shaila. Insomma i due dopo un lunghissimo confronto hanno trovato un punto di incontro superando la crisi.