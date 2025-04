Grande Fratello, è gelo tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato dopo lo scontro: lui rompe il silenzio

Le indiscrezioni e le voci alla fine sono stati confermati: ieri sera durante la finale del Grande Fratello Shaila Gatta è rientrata nella Casa, per avere un acceso confronto con Lorenzo Spolverato. Senza mezzi termini l’ex Velina ha preso le distanze da colui che fino alla settimana prima era il suo fidanzato. L’ha accusato di averla manipolata e di avere avuto dei comportamenti tossici ed alla fine ha deciso di lasciarlo in diretta. Lorenzo, da parte sua, è rimasto spiazzato ma adesso stanno uscendo fuori dei retroscena sulla sua reazione dopo la puntata.

È gelo tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Quest’ultimo, infatti, dopo essere rimasto spiazzato e non aver replicato all’ex ‘fidanzata’ si è sfogato con Alfonso Signorini: “È arrivata con un discorso già pronto, come se avesse visto delle cose, sentito dei pareri da amici e famiglia. Non mi sono ritrovato nelle parole che ha detto. In una settimana ha capito tutte queste cose che ha detto? Onestamente non riesco proprio a capire cosa possa essere successo.” Aggiungendo che era convinto che si trattasse di un Pesce d’Aprile.

Lorenzo Spolverato lasciato in diretta da Shaila Gatta: come ha reagito dopo la puntata

Non è stata sicuramente una serata di festa quella di ieri per Lorenzo Spolverato: lasciato in diretta da Shaila Gatta dopo che quest’ultima si è scagliata contro di lui e poi ha perso al televoto contro Chiara Cainelli colei che tra tutti i finalisti era sicuramente la meno forte. Tuttavia chi aspettava reazioni scomposte e furiose da parte di Lorenzo rimarrà deluso perché stando a quanto riporta Biccy i presenti hanno rivelato che subito dopo la diretta Lorenzo ha festeggiato con la vincitrice Jessica Morlacchi e poi è uscito dagli studi ed ha incontrato le fan Shailenzo che si erano appostate lì da ore. Spolverato si è fermato a ridere e scherzare con le fan dimostrandosi gentile e disponile con tutti. Insomma, pare che Lorenzo e Shaila non si sia calcolati e tra i due non c’è ancora stato un confronto.