Shaila Gatta ieri si è lasciata andare ad un lungo e duro sfogo, delusa ed amareggiata per non essere già in finale come Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Secondo l’ex velina di Striscia la notizia il motivo principale per cui lei non sia finalista al Grande Fratello è stato proprio il suo rapporto con Lorenzo Spolverato. I due hanno iniziato un flirt nella Casa più spiata d’Italia tormentato e complesso e contraddistinto da alti e bassi che da molti è stato definito, addirittura, un rapporto tossico. I due si sono lasciati nelle scorse settimane ma adesso Shaila è sbottata contro Lorenzo Spolverato, accusandolo di averla messa in ombra.

Shaila Gatta è un fiume in piena contro Lorenzo Spolverato, la relazione con lui le si è rivolta contro, si è trasformata in un’arma a doppio taglio. Lei si è concentrata troppo su di lui, ha cercato di capirlo e sostenerlo mettendo in ombra se stessa, ha mostrato di lei solo il suo lato amoroso e sentimentale e non tutta la sua persona. Insomma ha fatto emergere solo un aspetto di lei. “Questa coppia ti ha portato in finale, la cosa ha premiato te, ma ha sfavorito me, tu ci sei e io no. Non sono arrabbiata con te, ma è giusto che io viva più me stessa.” Insomma, tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è sempre più gelo all’interno della Casa del Grande Fratello.

Il duro sfogo di Shaila Gatta al Grande Fratello è poi proseguito parlando con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. A loro l’ex velina di Striscia la notizia ha rivelato: “C’è una parte di me che è delusa, una parte di me che sta rosicando e una parte di me che ce l’ha con Lorenzo”. Tuttavia ha poi aggiunto che soprattutto ce l’ha con se stessa per come si è fatta condizionare da Lorenzo Spolverato, per essersi fatta influenzare e per aver lasciato che il comportamento del modello mettesse in ombra il suo e la sua personalità. Ed infine ha concluso dicendo che anche se manca poco alla fine del reality vuole cambiare e di volersi fare conoscere per quella che è e non come fidanzata di Lorenzo.