Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hot: ira social

Prima l’ennesima lite, poi il chiarimento e, quindi, la pace: ormai Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta non fanno più notizia per gli alti e bassi della loro relazione nella casa del Grande Fratello, bensì per alcuni approcci decisamente hot che continuano a far discutere. Le loro effusioni si sono rivelate spesso molto spinte, evidentemente non patendo la presenza delle telecamere, ma gli atteggiamenti della coppia non suscitano perplessità solo tra i coinquilini, perché sui social c’è una vera e propria ondata di indignazione per l’ultimo episodio di cui si sono resi protagonisti.

Perché televoto Grande Fratello del 10 febbraio 2025 è stato annullato?/ Nessun eliminato causa abbandono

Il riferimento è all’ultimo chiarimento che hanno avuto: Lorenzo Spolverato era seduta sulla penisola della cucina mentre la fidanzata Shaila Gatta pranzava, quindi hanno deciso di stringersi in un abbraccio per sancire la ritrovata pace. Dall’abbraccio, però, si è andati oltre: le immagini mostrano la ballerina distesa sulla penisola, in costume da bagno e con l’accappatoio aperto, mentre il fidanzato che la riempie ovunque di baci.

Pamela Petrarolo torna al Grande Fratello o ha abbandonato definitivamente?/ Scoppia la polemica: "Scorretto"

Contro Lorenzo e Shaila interviene anche il Grande Fratello?

Le effusioni alla luce del sole, e a favore di telecamere, si sono fatti sempre più spinti, quindi il pubblico social del Grande Fratello è insorto al punto tale da chiedere un intervento in puntata, se non addirittura un provvedimento nei confronti dei due concorrenti. Qualcuno ha ipotizzato che anche il programma non abbia gradito le effusioni hot della coppia, visto che tra i video pubblicati sul sito ufficiale manca proprio questa parte.

Nello specifico, la clip del chiarimento è stato pubblicata, infatti la potete trovare a questo link, ma rispetto alle registrazioni della diretta diffuse da alcuni utenti e rilanciate sui social, si evince come questa parte sia stata tagliata dal programma. Non è detto che la questione venga affrontata nella puntata di oggi del Grande Fratello, ma di sicuro è ciò che si aspettano i telespettatori, che infatti, stando al tenore dei commenti sui social, auspicano almeno una reprimenda da parte di Alfonso Signorini.

Primo finalista Grande Fratello: chi è tra i concorrenti uomini?/ Lotta tra Javier e Lorenzo: il pronostico