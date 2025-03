Per festeggiare l’arrivo della primavera, gli autori del Grande Fratello hanno deciso di offrire ai concorrenti una festa tra sorrisi, profumi freschi e una musica di sottofondo che ha creato la giusta atmosfera. Tra piatti preparati con cura e una compagnia affiatata, i gieffini si sono goduti il meritato riposo dopo giornate intense, con un applauso generale a chi si è dedicato con passione alla cucina. Nonostante il clima sereno, una frase pronunciata da Shaila a Lorenzo Spolverato riguardo a Helena Prestes ha creato non poche polemiche sui social. Durante un momento di leggerezza, Shaila ha fatto un commento che, seppur pronunciato con tono scherzoso (?), ha suscitato reazioni contrastanti tra i telespettatori.

Al Bano, chi è e l'amore con Loredana Lecciso/ "Ecco perché non ci siamo sposati"

Grande Fratello, Shaila e Lorenzo si buttano il sale alle spalle: c’entra Helena

L’ex Velina di Striscia la Notizia, critica nei confronti di Zeudi Di Palma, ha seguito i movimenti di Helena Prestes, che ha lasciato la tavola per qualche istante per recarsi in cucina a prendere le bruschette. Poi, ha colto l’occasione per lanciare una battuta a Lorenzo Spolverato e con sorriso ha detto: “Buttati il sale”. Il modello, sempre pronto a rispondere con la sua verve, ha replicato: “Serve tutto il barattolo”. I due concorrenti del Grande Fratello hanno diviso il pubblico: c’è chi l’ha difesi, sostenendo che buttare il sale in questo modo è di buon augurio, e chi invece ha sottolineato il brutto gesto fatto nei confronti della modella brasiliana.

Serale di Amici 24, De Filippi fa una proposta ad Asia eliminata/ "Puoi tornare tra i professionisti"

Shaila Gatta crede al malocchio? I precedenti di altri concorrenti al GF

Molto probabilmente, visto l’andamento dell’edizione con zero squalifiche o chissà quali duri provvedimenti, Shaila la passerà liscia anche questa volta. Negli ultimi anni sono stati diversi i concorrenti che hanno parlato di malocchio e usato il sale. Tornando un po’ indietro nel tempo, Valeria Marini e Pamela Prati avevano pensato di usare il sale per neutralizzare possibili energie negative in Casa, ma c’è anche chi come Elenoire Ferruzzi ha buttato il sale a terra dopo il passaggio di Nikita Pelizon.