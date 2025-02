Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, l’appello dell’ex velina nella Casa

Sta cambiando qualcosa nel rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello 2024? Tra i due gieffini tira aria diversa rispetto a qualche settimana fa, e una testimonianza in tale direzione sono le recenti parole dell’ex velina di Striscia la notizia. Dopo qualche giorno trascorso a riflettere, Shaila Gatta si è aperta con il compagno di gioco, che vede sempre più concentrato sull’andamento del reality che sul loro rapporto, che sembra vivere un momento di stallo rispetto ai mesi scorsi: “Essendo molto sensibile quando tu stai male, io sto male, perché me ne faccio molto carico. Non è una tua colpa ma una dinamica mia. Tu come motivazione ricerchi delle sfide per avere le tue conferme, come la ricerca della giustizia, questa è la tua modalità” ha detto Shaila Gatta tirando fuori la problematica e commentandola con Lorenzo Spolverato.

La stessa Shaila Gatta ha poi fatto scattare l’allarme davanti all’attuale fidanzato, ammettendo come le cose tra loro siano cambiate e la paura è che questo possa essere un preludio alla fine di una relazione: “Ammetto che mi sto sentendo un po’ sola in questo momento”.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, il modello fa una promessa: “Ecco in cosa mi impegnerò di più”

Intervenuto nella casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha poi replicato a Shaila Gatta, ammettendo di voler adottare dei cambiamenti già a partire delle prossime ore nella speranza che possa cambiare qualcosa nel loro rapporto.

“Da parte mia posso dirti che posso fare di meglio mi impegnerò di creare dei momenti maggiori da trascorrere insieme ma prova anche tu ad addossarmi qualcosa che ti appesantisce” le parole di Lorenzo Spolverato durante il confronto con l’ex velina di Striscia la notizia. Sicuramente non è un momento facile, anche se Lorenzo e Shaila Gatta si sono promessi di restare l’uno al fianco dell’altra, soprattutto in mezzo alle difficoltà del periodo.