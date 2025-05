Il Grande Fratello non è ancora finito, o meglio, nelle retrovie ancora spuntano retroscena e curiosità che chiamano in causa i recenti protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini. E chi, se non la coppia più chiacchierata di un’intera edizione: Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Come racconta Biccy, pare che i due ex fidanzati siano chiacchierati anche oltre i confini nazionali, precisamente in Spagna. Alza la mano Maica Benedicto, vecchia conoscenza del Gran Hermano ma che per qualche giorno ha pernottato anche a cinecittà; arriva da lei un clamoroso retroscena sulla rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e che, neanche a dirlo, si intreccia con il nome di Helena Prestes.

Ma cosa sta succedendo in terra ispanica? A quanto pare Maica Benedicto, ora protagonista a ‘Los Vecinos De La Casa De Al Lado’ – reality spagnolo – avrebbe spifferato qualcosa che le sarebbe stato riferito direttamente da Shaila Gatta e con riferimento alle ragioni che avrebbero determinato la rottura con Lorenzo Spolverato. In particolare ci sarebbe un video in rete dove la concorrente spagnola direbbe – come racconta biccy – di aver visto o sentito l’ex Velina dopo il Grande Fratello e, quest’ultima, le avrebbe riferito di aver lasciato Lorenzo Spolverato perchè a suo dire ancora innamorato di Helena Prestes.

Insomma, per la serie: Beautiful chi? La rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si tinge nuovamente di giallo anche se l’ex volto del Grande Fratello era stata piuttosto chiara rispetto alle ragioni del distacco. “Amore tossico e narcisista”, poco da aggiungere rispetto ad una tale giustificazione, oltre al commento: “Sei ossessionato da Helena Prestes”. Ora, una corrente spagnola veicola un colpo di scena e tramuta – per voce di Maica Benedicto, come racconta Biccy – quella ossessione in possibile infatuazione, se non amore. Magari saranno i diretti interessati a replicare a quanto sta rimbalzando dalla spagna nel merito delle derive sentimentali al Grande Fratello.