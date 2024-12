Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, relazione finita al Grande Fratello?

Il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello si è fatto sempre più complicato con il passare dei giorni, tra di loro potrebbe essere scattato un campanello d’allarme definitivo: siamo alla fine della relazione? Nelle scorse ore l’ex velina di Striscia la notizia e il modello sembrano essersi allontanati, dopo le rivelazioni della napoletana a Mariavittoria, Shaila Gatta infatti si è sentita di confidarsi con la compagna di gioco al Grande Fratello 2024, ammettendo: “Io mi ritiro, non ce la faccio a combattere, mi ritrovo ad aspettare qualcuno che non vuole mettere il suo ego da parte” le parole di Shaila che ha poi proseguito. “Forse non sono la persona giusta per lui, non siamo fatti per stare insieme” ha esclamato decisa la gieffina, stanca dei continui tira e molla con il modello.

Nonostante il pensiero di Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta si è detta dubbiosa sul futuro al fianco di Lorenzo Spolverato: “Non credo che riusciremo a trovare un punto d’incontro, non siamo fatti per stare insieme” le parole della gieffina.

Lorenzo Spolverato contro Shaila Gatta al Grande Fratello: “Siamo diversi”

Non è tardato ad arrivare un confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello, con i due gieffini che l’uno davanti all’altra si sono lasciati andare a delle rivelazioni importanti, che testimoniano come l’attuale periodo di crisi possa rivelarsi in realtà molto di più:

“Io credo che tu non mi stia apprezzando, tu stai avendo un momento di debolezza? Ci sono anch’io che sto male da giorni, Shaila siamo diversi, io non ti rispondo mai male, tu mi rispondi male e pretendi che in quel momento venga da te, non hai voluto metterti nei panni dell’altro, hai ascoltato solo la tua fragilità” le parole del modello che sembra aver chiuso la porta a un futuro con Shaila Gatta.