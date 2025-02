Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, amore al capolinea al Grande Fratello?

Come stanno le cose tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato? Il rapporto tra i due gieffini sembra attraversare una fase piuttosto delicata in questi giorni, con l’ex velina di Striscia la notizia che ha manifestato i suoi dubbi nei confronti del compagno di gioco, segnalando cosa non sembra andare tra di loro negli ultimi tempi.

Massimiliano Caroletti, chi è il marito di Eva Henger/ La figlia Jennifer: "Ogni vostro traguardo..."

Tante divergenze caratteriali sembrano aver allontanato i due ragazzi, ora più distanti dopo le tribolate recenti giornate, la modella campana ha fatto notare al compagno le differenze caratteriali tra i due, e se Lorenzo non dovesse riuscire a nutrire fiducia nei suoi confronti a quel punto sarebbe meglio interrompere la relazione. A quel punto Lorenzo Spolverato si è espresso tornando sulla recente puntata, ammettendo come la ragazza non sia riuscita ad ascoltarlo nel momento del bisogno.

Chi è Eva Henger e l'incidente: cosa accadde nel 2022/ "Devo ancora fare un intervento che mi frena..."

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, il confronto: “Mi stimoli molto”

Nelle scorse ore Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono confrontati circa il loro rapporto, con l’ex velina di Striscia la notizia che si è espressa con il compagno di gioco e fidanzato, con il quale il momento non sembra essere dei più sereni. Nonostante questo, Shaila Gatta ha riconosciuto i valori del fidanzato: “Io penso che tu sia una persona che mi stimola tantissimo e, se ti ho scelto, l’ho fatto non solo perché proviamo dei sentimenti, ma perché credo che insieme possiamo costruire qualcosa di fantastico”.

Bianca Santoro, chi è: la figlia di Michele Santoro ha avuto un flirt con Fedez?/ “E’ molto simpatico…”

Lorenzo Spolverato ha reagito con entusiasmo alle parole di Shaila, ammettendo di aver sempre visto in lei degli aspetti davvero importanti, ma tra i due il momento resta piuttosto complicato e non sono da escludere decisioni inaspettate nel corso delle prossime ore nella casa del Grande Fratello, tra gli Shailenzo ora può succedere davvero di tutto.