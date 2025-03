Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato restano amici? La confessione al Grande Fratello

Nella casa del Grande Fratello continua ad attirare i riflettori il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, i due gieffini che hanno vissuto una relazione per buona parte della durata del reality, sembrano aver messo in discussione il loro legame. Tra i due gieffini infatti sembra soffiare aria di crisi, al punto che nelle scorse ore Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno deciso di confrontarsi riguardo al loro rapporto nella Casa del Grande Fratello, evidenziando alcune problematiche che erano comunque parse evidenti anche agli occhi del pubblico del reality di Canale Cinque. “Magari possiamo restare degli ottimi amici. Uno dovrebbe mostrarsi sempre senza paura, tu riesci a farlo e io no, se io fossi stata libera davvero ci saremmo mai scelti?”

Dieta di Noemi: come ha fatto a perdere a perdere peso/ "Curato il corpo rispettando i tempi"

“Allora per quattro mesi io con chi sono stato? Mi piaceva quella persona” ha ammesso Lorenzo Spolverato. “Io ho assecondato molto, ho accettato il tuo modo di essere e per farlo mi sono dovuta modificare io” ha spiegato Shaila Gatta nel confronto avuto con il compagno di gioco nella casa del Grande Fratello.

Enzo Iacchetti ha una fidanzata?/ Dopo l'ex moglie Roberta e Maddalena Corvaglia, oggi sarebbe single

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato mettono in discussione il loro rapporto al Grande Fratello

“Io mi sono fatto delle domande, odio manipolare e odio chi lo fa, quando io vedo una cosa da fuori sono andato oltre al bene, io sto facendo un certo tipo di percorso” ha poi proseguito Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello soffermandosi sul legame costruito con Shaila Gatta.

“Il punto cruciale è che tu non eri te stessa a causa mia e a causa tua, il principio è quello lì” le parole di Lorenzo Spolverato in giardino al Grande Fratello. “Abbiamo troppe problematiche da risolvere, è impossibile, magari saremo ottimi amici, c’è tanta roba e io voglio lavorare su di me” ha detto Shaila Gatta.

Oroscopo Paolo Fox domani 2 marzo 2025/ Scorpione, stacca la spina: tutte le previsioni