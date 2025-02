Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: nuova lite al Grande Fratello

Dopo quattro mesi insieme, critiche continue al loro rapporto e pressioni da ogni parte, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non riescono a non discutere come accaduto nella giornata di ieri. Tutto è iniziato quando Lorenzo ha annunciato l’intenzione di andare a dormire durante il pomeriggio. Shaila, inizialmente intenzionata a raggiungerlo, si è intrattenuta in piscina con Chiara Cainelli e Zeudi di Palma scatenando il malumore del fidanzato. Di fronte alle lamentele del modello, Shaila è apparsa stanca di discutere per ogni cosa girandogli le spalle mentre parlava. Un gesto che ha fatto infuriare Lorenzo che si è sentito mancato di rispetto. I due, poi, hanno discusso nuovamente in magazzino, come ha raccontato poi Lorenzo, ma la situazione è degenerata.

Lorenzo ha accusato Shaila di averlo insultato mentre la Gatta ha confessato a Chiara e Zeudi di essersi sentita ferita dal fidanzato che avrebbe tirato fuori alcune sue fragilità di cui avevano parlato sotto il piumone. Shaila, in particolare, ha spiegato a Chiara di non aver gradito alcune risposte date da Lorenzo in confessionale dove gli hanno fatto domande su di lei e sulla stessa Chiara ammettendo di essere gelosa e di aver pensato che se non ci fosse stata tra Lorenzo e la Cainelli sarebbe potuto nascere qualcosa.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: dalla crisi all’addio?

“Questa è una sciocchezza, ma quello di cui abbiamo parlato sotto il piumone non lo era”, le parole di Shaila Gatta che sembra davvero stanca del modo di fare di Lorenzo Spolverato con cui vorrebbe godersi in leggerezza le ultime settimane di permanenza nella Casa. Dopo cena, poi, la ballerina ha tentato un avvicinamento al fidanzato la cui reazione, però, l’ha fatta arrabbiare ulteriormente al punto che, in sauna, confessa a Chiara di essere davvero stanca di discutere e di non aver più voglia di lottare al punto a non escludere di trascorrere le ultime settimane lontano da lui.

Anche Lorenzo appare piuttosto infastidito e, parlando con Chiara, le confessa di non voler vedere Shaila e di non volerle parlare almeno per il momento. Lorenzo, tuttavia, in giardino con Maria Teresa e la stessa Chiara, conferma di essere innamorato di Shaila e di volerla vivere fuori, ma basterà tale intenzione a riavvicinarsi alla ballerina?