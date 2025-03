Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato tornano insieme al Grande Fratello? Solo lo scorso giovedì, 27 febbraio, i due hanno deciso in diretta di mettere un punto alla loro storia. Dopo una lite feroce e settimane piene di alti e bassi, la ballerina è arrivata al limite, lasciando inaspettatamente il fidanzato. Una decisione difficile, considerando anche che dovranno continuare a convivere sotto lo stesso tetto per diverse settimane. Nonostante la rottura, però, i due passano ancora molto tempo insieme, tra risate, scherzi e chiacchierate. Ieri notte, gli “Shailenzo” hanno avuto una lunga conversazione, durante la quale Lorenzo le ha confessato tutti i suoi sentimenti.

Parlando di ciò che ha portato al loro allontanamento, Shaila ha accusato il modello milanese di non aver badato alle sue insicurezze, mettendola spesso al secondo posto. D’altro canto, Lorenzo ha ribadito di essersi sentito spesso giudicato dalla ballerina, avendo esigenze diverse rispetto alle sue. L’ex velina è arrivata alla conclusione che, probabilmente, è meglio restare solo amici, escludendo la possibilità di una riconciliazione dentro e fuori la Casa. A quel punto, Lorenzo ha aperto pian piano il suo cuore all’ex fidanzata.

“Abbiamo troppe problematiche da risolvere”, ha sentenziato Shaila. “Non c’incontriamo coi tempi, ma rimani importante per me. IO ho un senso di vuoto tutti i giorni. ogni tanto con un tuo abbraccio me lo riempio. Ma poi? Te lo do, e poi…”, ha invece risposto Lorenzo. La ballerina non ha dubbi sui sentimenti del 28enne nei suoi confronti, così come ha ammesso senza problemi di essere ancora innamorata di lui. Pur consapevole che ci vorrà molto tempo per dimenticarlo, l’ex velina è comunque convinta che la decisione di lasciarsi sia quella giusta, non lasciando spiragli per un ritorno.

A detta di molti, invece, quella di Lorenzo era una richiesta velata di tornare insieme, sebbene non abbia avuto il coraggio di dirlo apertamente. Il modello, infatti, non sembra chiuso quanto lei e, probabilmente, non avrebbe problemi a dare una seconda possibilità alla loro relazione. D’altro canto, alcuni spettatori pensano che la loro sia solo una rottura fake per attirare l’attenzione e creare un triangolo con Chiara Cainelli. Gli “Shailenzo” torneranno insieme prima della finale del Grande Fratello? Chissà…