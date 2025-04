Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sarebbero pronti a chiarirsi dopo lo scontro nella finale dello scorso Grande Fratello? Secondo un’indiscrezione raccolta dall’esperto di gossip Amedeo Venza, il modello e l’ex velina di Striscia la notizia potrebbero presto incontrarsi e parlare della fine della loro relazione. Secondo Venza non è da escludere che tra i due possa riaccendersi la fiammella. “Fonti molto vicine a Shaila fanno sapere che ha deciso di risolvere i dissapori con Lorenzo, non so come avverrà ma c’è la grande volontà dei due di chiarirsi” si legge sui social di Amedeo Venza che ha aggiornato così i fan del Grande Fratello.

Lo stesso Lorenzo Spolverato nelle scorse ore si è reso protagonista di un appello speciale nei confronti di Shaila, ammettendo di aver tentato di contattarla ma invano: “Ho provato a chiamarla, a scriverle, ma silenzio totale. E nella risposta leggo anche tanto rifiuto da parte sua. Non voglio sminuire la nostra relazione e tanto meno lei. Per quello che c’è stato, e che vorrei recuperare, vorrei un confronto. Non ce lo meritiamo forse dopo sei mesi chiusi in casa? Era un gioco, certo, ma i sentimenti sono veri. E ci resto male quando leggo quelle cose” le parole dell’ex gieffino.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, la spunta dei social: “Fate pace”

Nelle ultime ore, una volta compresa la possibile volontà di Shaila Gatta di incontrare Lorenzo Spolverato, i social sono esplosi. In tanti continuano a fare il tifo per la reunion della coppia nata nel Grande Fratello e interrotta nella puntata finale del reality di Canale Cinque: “Fate pace, siete troppo belli insieme”, “Tornate insieme” si legge tra i commenti spuntati sui social in queste ore.

Sono in tanti dunque a fare il tifo per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, con l’aspirante attore che nelle scorse ore ha esternato anche tutta la sua nostalgia nei confronti della fidanzata.

