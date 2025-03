Siamo ormai al traguardo, si conclude la stagione attuale del Grande Fratello con una finale attesa ovviamente per il verdetto ma anche per i temi che riguarderanno la diretta. Al centro della scena la liaison tra Lorenzo Spolverato – in corsa per la vittoria – e Shaila Gatta, quest’ultima eliminata a sorpresa nel corso della semifinale. La coppia, per 4 lunghi mesi, ha vissuto un periodo segnato da passione e vicinanza; nelle ultime settimane la crisi che sembrava irreparabile, poi la pace. A fare da cornice alla liaison i dubbi che ancora oggi permangono: sentimenti veri o finzione? Solo il tempo chiarirà questo aspetto, ma nel frattempo c’è un dubbio che alimenta la curiosità degli appassionati: faranno il viaggio in Africa o si lasciano dopo la finale del Grande Fratello?

L’impressione è che qualcosa sia cambiato nel rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e diversi fattori mettono a repentaglio il futuro della coppia dopo la finale del Grande Fratello. Già nelle scorse ore un dettaglio ha agitato i fan della coppia: la ballerina avrebbe eliminato tutte le foto sui social e per qualcuno sarebbe la conferma della crisi o di una possibile rottura imminente. Tra l’altro, sembra così anche più utopica la promessa di un viaggio in Africa dopo la finale del reality; un proposito che avrebbe dovuto riportare in auge l’amore ma che, almeno stando alle impressioni, sembra prossimo a capitolare.

Shaila Gatta chiude con Lorenzo Spolverato? Si ‘allontana’ il viaggio in Africa dopo il Grande Fratello…

Ma quindi, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si lasciano dopo la finale del Grande Fratello o faranno il viaggio in Africa? La promessa resta sullo sfondo ma a farsi largo è una indiscrezione bomba – come riporta MoviePlayer – proprio a proposito dell’ultimo atto del reality di questa sera. Grazia Sambruna – nota giornalista – avrebbe infatti lanciato uno ‘scoop’ non da poco rispetto a ciò che vedremo nel corso della diretta. “Mi giungono rumor su Shaila e ciò che potrebbe dire in finale… Gli dirà che è stato un amore tossico e che lui l’ha manipolata e danneggiata”. Insomma, la ballerina potrebbe mettere, proprio questa sera, una pietra tombale sulla relazione con Lorenzo Spolverato: “Dichiarerà la fine della loro storia”.

E non è tutto; sempre stando alle rivelazioni di Grazia Sambruna – riportate da MoviePlayer – Shaila Gatta potrebbe tornare a far luce sul caso del ‘guru della moda’ che potrebbe non essere il ragazzo che qualche settimana fa ebbe il confronto al Grande Fratello con Lorenzo Spolverato. Poco spazio dunque per il proposito del viaggio in Africa per la coppia che pare proprio avere altro a cui pensare in vista della finale del reality.