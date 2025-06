Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembrano pronti a voltare pagina. Sebbene passati più di due mesi da quando i due si sono lasciati in diretta nazionale durante la finale del Grande Fratello, l’ex coppia continua a far discutere. Com’è noto, la loro rottura ha attirato molta attenzione, soprattutto per le modalità in cui è avvenuta. Dopo sei mesi di relazione con Lorenzo all’interno della Casa, tra alti e bassi, Shaila ha infatti deciso di lasciarlo a sorpresa proprio durante la finale. Una decisione spiazzante, considerando che solo una settimana prima aveva dichiarato di amarlo e di volerlo aspettare fuori.

L’atteggiamento di Shaila ha sorpreso sia il pubblico che lo stesso Lorenzo, il quale, una volta terminato il GF , ha più volte cercato un confronto con lei, dichiarando pubblicamente di amarla ancora e di volere una seconda possibilità. Nelle settimane successive, una volta smaltita la rabbia iniziale, i due hanno avuto modo di sentirsi prima telefonicamente e poi di incontrarsi di persona. Tuttavia, l’ex velina è rimasta ferma sulla sua decisione, mettendo un punto alla loro storia.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ai ferri corti: la verità

Dopo il loro incontro, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembravano essere rimasti in buoni rapporti. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata quando Shaila ha deciso di rendere pubblico il contenuto del loro confronto, nonostante avesse chiesto a Lorenzo di non parlarne sui social. Al che, il modello è andato su tutte le furie, bloccandola su WhatsApp e scagliandosi contro di lei pubblicamente. In un’intervista, l’ha accusata di voler solo ripulire la propria immagine e ha dichiarato di aver chiuso definitivamente anche lui.

A quanto pare, entrambi sembrano ormai aver voltato pagina, al punto da essere già coinvolti in nuovi flirt. Negli ultimi giorni, infatti, Shaila è stata accostata a un calciatore, mentre Lorenzo è stato visto in compagnia di alcune influencer. Nonostante entrambi abbiano smentito, c’è chi continua a credere che un fondo di verità ci sia. A rafforzare i sospetti è stato anche Lorenzo Pugnaloni. Il motivo? Ad un seguace che gli chiedeva se ci fossero novità su Shaila e Lorenzo e se stessero frequentando altre persone, l’esperto di gossip ha replicato con un eloquente: “Com’è normale che sia“, alimentando ulteriormente i rumors. Sarà davvero così? Chissà…