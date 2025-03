Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti: dalla lite al confronto

Dopo sei mesi di convivenza durante i quali si sono scontrate tante volte dopo il ritorno dalla Spagna di Shaila, quest’ultima e Mariavittoria erano diventate inseparabili e tra loro era nato un affetto sincero. Il riavvicinamento, però, di Mariavittoria ad Amanda, però, ha incrinato nuovamente il rapporto. Tutto è accaduto quando Shaila ha fatto notare a Mariavittoria l’atteggiamento incoerente che stava assumendo. Tra le due c’è stata una discussione durante la quale sono volate parole forti che hanno portato ad un netto distacco.

Distacco che non è stato più ricucito e che ha portato la Gatta a nominare la Minghetti scatenando una lite che ha coinvolto anche Tommaso Franchi. Dopo essersi scontrate subito dopo la puntata, Shaila e Mariavittoria si sono ritrovate in giardino dove hanno cercato un chiarimento più pacifico svelando da cosa sono state ferite entrambe.

Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti: amicizia finita?

Shaila Gatta è convinta che Tommaso Franchi si sia arrabbiato solo per la nomination fatta a Mariavittoria: secondo la ballerina, se avesse fatto la nomination ad un’altra persona non l’avrebbe definita “stratega e giocatrice”. Mariavittoria, però, fa notare come Shaila non si soffermi mai sui suoi errori. “Tu guardi sempre il tuo Shaila, guardi sempre quello che viene fatto a te, ma non pensi mai all’altra persona”, ammette la dottoressa,

Shaila, così, spiega di essere stata ferita dalla storia di Emanuele Fiori: “Se fossi stata realmente mia amica, saresti venuta da me e mi avresti chiesto se era vero che Lorenzo mi aveva detto di fare una dinamica con Lele e, invece, hai tenuto la cosa come asso nella manica tirandola fuori quando ti è servito”, ha spiegato Shaila. “Non riguardava te perché la dinamica non l’hai fatto e poi anche tu mi hai definito voltafaccia”, ha replicato la Minghetti. “Sono stato io a darti della voltafaccia”, è intervenuto Lorenzo lasciando le due a discutere ancora. Mariavittoria e Shaila, dunque, riusciranno a ritrovare il loro rapporto?

