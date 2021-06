Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva al Grande Fratello Vip?/ Le Veline: “Mai dire mai”

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva al Grande Fratello Vip 2021? Chi ha seguito il percorso delle due veline sa bene che dopo oltre 900 puntate e il loro personale record, le due hanno deciso di spiccare il volo e adesso si pensa seriamente a cosa fare dopo. Le due non hanno ancora parlato dei loro progetti e nemmeno se la loro vita sarà la danza o la televisione, fatto sta che in queste ore è venuto fuori il fatto che le due potrebbero partecipare in coppia al Grande Fratello vip 2021 già a partire da settembre dopo il loro impegno a Paperissima Sprint. Alcuni sono pronti a giurare anche che le due parteciperanno in coppia ma hanno fatto i conti senza l’oste visto che al momento le due non sembrano intenzionate.

Shaila Gatta "Voglio essere la nuova Raffaella Carrà"/ "Vengo da rione difficile..."

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva al Grande Fratello Vip?

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva hanno iniziato a guardarsi intorno ma sembra che un reality non sia nei loro piani, almeno per adesso, e dalle pagine di Libero specificano: “Per adesso Alfonso Signorini non ci ha ancora chiamate. Al momento un reality non è nei nostri piani, poi in futuro mai dire mai. Intanto quest’estate andiamo avanti a studiare ballo, recitazione e dizioni”. Le due ex veline di Striscia rivelano alcuni retroscena riguardo all’esperienza che hanno avuto nel programma con i loro stacchetti sempre più elaborati e intensi proprio per via del fatto che loro sono ballerine di fatto e adesso quello che vogliono è migliorare ancora poi se la proposta di Signorini, l’eventuale proposta, sarà allettante, tutto cambierà.

LEGGI ANCHE:

Leonardo Blanchard, fidanzato Shaila Gatta/ Le loro 'posizioni' stuzzicano i fan...Shaila Gatta, l'ex Alessandro Rizzo "In depressione per lei"/ "Io violento? È falso!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA