Shaila Gatta e Mikaela Silva, sfida tra veline/ Video: “Quando ti senti hip hip e…”

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono sicuramente due delle veline più amate di sempre. E non solo per la simpatia che le contraddistingue ma soprattutto per il rapporto che, in questi anni, le due ragazze hanno instaurato. Shaila e Mikaela, prima di essere veline, sono due grandi amiche che, anche dietro le quinte e, dunque, quando non ci sono telecamere a riprenderle, si divertono a scherzare e giocare insieme. Non sono infatti rari i video postati su Instagram che le vedono complici di balletti, scherzi o scenette divertenti. L’ultimo in ordine cronologico è arrivato proprio oggi. Nel simpatico filmato pubblicato da Shaila sul suo profilo Instagram, la velina mora sfida l’amica in una gara di “twerk”. Una sfida che diventa una divertente parodia e si conclude, a quanto pare, in parità.

Shaila e Mikaela, la “sfida” fa il pieno di consensi!

Immagini, quelle del video postato da Shaila Gatta su Instagram, che hanno scatenato i commenti dei follower delle due veline di Striscia La Notizia. Pioggia di complimenti per le due ragazze che oltre ad essere due bravissime ballerine oltre che molto belle, sono anche simpaticissime. “Tutte e due, una in un modo l altra in un altro, non si riesce a dire preferenze. Entrambe top” scrive una fan delle due ragazze. E ancora “Bellissime, bravissime ma sopratutto con una grande ironia. Siete speciali”. E non finisce qui, perché c’è chi ancora scrive: “Siete due amiche belle e divertenti. In fondo l’amicizia è così, essere pazze insieme!” Insomma, Shaila e Mikaela fanno il pieno di consensi!





© RIPRODUZIONE RISERVATA