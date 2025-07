Shaila Gatta e Riccardo Sottil stanno insieme? Il gossip sulla coppia: i due pizzicati in dolce compagnia

Una bomba scuote il mondo del gossip e la protagonista torna a essere l’ex velina di Striscia la notizia Shaila Gatta. L’ex gieffina, che abbiamo visto nei mesi scorsi vivere un turbolento rapporto con Lorenzo Spolverato sia prima che dopo il reality di Canale Cinque, è tornata sotto i riflettori per via di una presunta frequentazione con Riccardo Sottil, calciatore di proprietà della Fiorentina che negli ultimi mesi ha vestito la maglia del Milan.

Per Shaila Gatta e Riccardo Sottil si fa largo l’ipotesi di una frequentazione, con l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha rotto il silenzio, dopo aver raccolto una segnalazione via social: “Shaila si sta frequentando con un calciatore, Riccardo Sottil, e sono insieme in questo momento” si legge sui social di Deianira che ha ripostato il contenuto.

Nessuna rivelazione per il momento da parte dei diretti interessati, né Shaila Gatta ne Riccardo Sottil si sono espressi sul gossip circolato in queste ore, vedremo se nelle prossime ore decideranno di farlo e confermare o mettere a tacere la questione.

Shaila Gatta e la fine del rapporto con Lorenzo Spolverato

I fan del Grande Fratello ricorderanno bene l’esperienza tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che si sono fidanzati nella Casa del Grande Fratello, scatenando anche numerose polemiche. Ma proprio sul gong finale, l’ex velina di Striscia ha fatto ritorno nella Casa per lasciare il modello e aspirante attore, che rimasto spiazzato dall’ex fidanzata, ha accettato a malincuore la decisione inevitabile.

Non è bastato neanche il confronto successivo avvenuto tra i due dopo il Grande Fratello, adesso per l’ex velina sembra arrivato il momento di vivere una nuova pagina sentimentale e chissà che nel suo cuore non ci sia finito proprio Riccardo Sottil.