In una delle ultime puntate del Grande Fratello andate in onda su Canale5 Shaila Gatta, dopo l’ennesima lite furibonda ed esagerata con Lorenzo Spolverato, ha deciso di prendere una strada diversa perché a tutto c’è un limite e l’importante è prendersi cura di se stessi e volersi bene. In tanti sui social hanno augurato alla concorrente di volersi bene e di lasciar perdere la sua relazione con il modello milanese.

L’ex velina ultimamente ha voluto riflettere sulla sua relazione con Lorenzo, confermando di non voler rimangiarsi nulla, e soprattutto non vuole infangare il loro rapporto a differenza di lui, che ha buttato nell’immondizia un quadro che gli aveva regalato con tanto amore. “Ho bisogno prima di perdonare me stessa” ha raccontato la ragazza in un momento di confidenza nella casa più spiata d’Italia.

Shaila Gatta vuole concentrarsi su se stessa e non tornare più con Lorenzo

Quando una coppia si sfalda, anche in un contesto televisivo come può essere quello del Grande Fratello, dove si sta h24 con le telecamere, la colpa è cinquanta e cinquanta. Non c’è mai una sola persona che ha tutte le colpe. Shaila Gatta ha ammesso le sue colpe, di aver sbagliato, ma non ha intenzione di rinnegare i bei momenti che ha vissuto con il suo ex fidanzato Lorenzo Spolverato, con cui ha anche litigato spesso.

La ballerina preferisce allontanarsi dal modello qualora non dovesse riuscire ad avere un rapporto sereno. E in questo momento non ce l’hanno. Lorenzo sta soffrendo, come ha confessato a Chiara e Giglio, e chissà che nella puntata di stasera Alfonso Signorini non voglia vederci chiaro. Infine la concorrente confessa che il suo ex ha una predilezione per le ragazze che gli fanno capire di avere dei vuoti invece di donne più calme e devote.

